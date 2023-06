Porsche 918 heeft een Volkswagen Polo jasje aangetrokken!

Deze Porsche 918 heeft wel een hele bijzondere wrap, dat gebaseerd is op het kleurenschema van een Volkswagen Polo uit 1995.

Saaie auto’s zijn saai. En oh, oh, oh wat zijn er veel op de Nederlandse wegen. Gelukkig zien we af en toe nog een Porsche in een opvallende kleur. En dat kunnen we ook zeggen van deze Porsche 918 Spyder. Toch al niet een alledaagse verschijning, maar met deze wrap des te opvallender.

Porsche 918 Spyder wrap

De opvolger van de 918 lijkt er aan te komen, maar desalniettemin is de 918 een potente en dikke bak. En hoe kan je je auto nou net iets opvallender maken? Natuurlijk, met een wrap. Bekende YouTubers wisselen zowat per maand van kleur op hun Urus en stijlvol is het vaak niet. Echter, deze wrap is wel bijzonder origineel.

Het is namelijk gebaseerd op het bekende Harlekin kleurenschema (Harlekijn in het Duits). Deze zagen we al in 1995 op de Volkswagen Polo. We zien de Porsche op het Instagram-account van Jeroen Willemsen, die de auto heeft gespot bij Porsche Centrum Gelderland.

Polo

Ook de Polo in het herkenbare kleurenschema staat op de foto’s. Dit is een originele versie die nu in handen is van een verzamelaar. Het is dus niet een Polo’tje die naderhand overgespoten of gewrapt is.

Op zich niet verwonderlijk, want er zijn een goede 3.800 van deze Polo’s verkocht. Ja, er reden dus vrijwillig mensen in deze auto en betaalde daar ook geld voor. VW maakte de auto als marketingstunt om de kleine auto onder de aandacht te krijgen van het publiek.

Leuk om te weten is dat de Polo Harlekins in setjes van vier werden geproduceerd. De auto werd gespoten in blauw, mintgroen, rood en geel en wisselde daarvan het plaatwerk om. Et voilà, het opvallende kleurenschema was geboren.

Helaas werd de Harlekin in Nederland niet officieel geleverd, toch reden er wel wat rond door ze te importeren. Nu is er dus nog een unieker exemplaar met dezelfde vrolijke kleuren.

Foto’s via Instagram van jaccojeroen