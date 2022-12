Porsche bevestigt hypercar, eindelijk 918 opvolger!

Eindelijk, Porsche bevestigt eindelijk een nieuwe hypercar. Hoezee!

Zo heel af en toe komt Porsche met een model waarmee ze laten zien waartoe ze in staat zijn. De Porsche 959 is naar hedendaagse maatstaven nog steeds bloedsnel. De Porsche Carrera GT is de laatste analoge sportwagen waar je écht bang voor bent. Dan de 918 Spyder tenslotte, daarmee zette Porsche stap in de richting van elektrificatie die we terugzien bij de Cayenne en Panamera.

De 918 Spyder is sinds 2015 uit productie. Sindsdien is het eigenlijk wel weer tijd voor een nieuwe hypercar van het merk. Nu heeft Porsche al de belachelijk snelle Porsche 911 Turbo S in het gamma. Dus het moet echt iets bijzonders zijn waarmee het merk uit Zuffenhausen indruk kan maken. Nu hebben we heel erg goed nieuws en ook een klein beetje slecht nieuws.

Goed en slecht nieuws

Ten eerste, Porsche bevestigt een nieuwe hypercar. Aan Car Magazine laat Oliver Bluhme weten dat een Hypercar altijd al een onderdeel is geweest van de Porsche strategie. In het interview laat hij eerst weten dat er een hypercar komt. Wel zegt hij dat hij nog niets concreets kan mede delen.

Op basis van de toekomstige Le Mans Hyper-klasse-auto kan Porsche een perfecte straatversie maken. Ondanks dat het dus dan toch niet zeker is, bevestigt Bluhme wel dat de hypercar pas in de tweede helft van dit decennium komt.

Zoals je ziet is Oliver Blume de man die zegt dat het een verrassing is wat we gaan op zijn verjaardag, maar wel dat we zwemkleding moeten meenemen. Wat we nu precies kunnen verwachten, is ook niet duidelijk. We gaan er wel vanuit dat elektrificatie een belangrijke rol speelt.

Wordt de Porsche Hypercar elektrisch?

Een LM Hypercar maakt gebruik van elektromotoren, maar het zou ons ook niet verbazen als de auto compleet elektrisch wordt. Alle Porsches zullen er uiteindelijk aan moeten geloven en acceptatie van nieuwe techniek gaat met een hypercar altijd net ietsje sneller.

Nu heeft Porsche ook wel het een en ander te doen de komende jaren, waardoor het logisch is dat de nieuwe hypercar op zich laat wachten. Zo staan de elektrische Porsches 718 Boxster en Cayman bijna klaar. De nieuwe elektrische Macan staat ook in de startblokken.

De volgende Panamera en Cayenne zullen hoogstwaarschijnlijk ook elektrisch worden. Porsche is dus druk bezig om dat allemaal in goede banen te leiden. Tot slot staat een opvolger van de Taycan ook op de planning. Ze zijn er maar druk mee.

Meer lezen? Dit zijn de beste jaren ’80 supercars!