Dit huis heeft een eigen kartbaan

Ideaal voor als je je kind wil dwingen F1 coureur te worden.

Of als je zelf gewoon regelmatig een paar rondjes wil doen voor de fun natuurlijk, dat kan ook. We hebben op deze site al veel huizen behandeld, maar zover ik het kon terugvinden in het archief hebben we vandaag toch een primeurtje te pakken! Dit is namelijk de eerste keer dat we je een huis kunnen voorschotelen met een heuse kartbaan in de tuin. Hoezo, niet auto-gerelateerd?

Eerst maar even kort het huis zelf. Het stulpje is gelegen in het Ierse Moneymore, Cookstown. Deze plaats ken je misschien als je @dizono-esque inclinaties hebt, want Cookstown is de basis voor de ‘Cookstown 100’, een straatrace voor angstloze motormuizen. Op zich is de McMansion lekker uitgevoerd met een indoor pool en overal eiken vloeren et cetera, maar dat is niet per se speciaal. Leuker is de aanwezigheid van een helipad, zodat je binnen no-time in de bewoonde wereld bent.

Pièce de résistance is echter ongetwijfeld de kartbaan in de tuin. Dit is niet zomaar een lint asfalt, maar een door de MSA (Motor Sport Association) goedgekeurd stuk asfalt. Je ken de naam MSA wellicht van het Britse F4 kampioenschap dat voorheen de MSA Formula heette. Naast de baan staat een heus race office waarin ook een podium aanwezig is. Wat wil je nog meer?

De prijs van de casa bedraagt 2.250.000 Pond. Eigenlijk geen geld dus, gezien de bakken met moulah die je kleine spruit later binnensleept als hij of zij F1 coureur is. Hieronder kan je vast een rondje meerijden met wat dudebro’s.

Bedankt Tom voor de tip!