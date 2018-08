Belgische woning met fraaie exoot in de garage

Poaah, mien merk!

Als hobbyauto kun je natuurlijk een Porsche kopen. Wie geen zin heeft om deze standaard weg te benaderen kijkt elders. Een Donkervoort, een oude Peugeot 205 GTI of.. een TVR! In Oud Turnhout, België staat momenteel deze woning te koop. Het pand komt met een fraaie garage.

In de garage staat deze TVR. Als ik het zo zie gaat het om een Chimaera, maar ik kan het mis hebben. En laten we zeker die Volvo PV544 ‘kattenrug’ niet vergeten! De garageruimte is zo groot als een klein appartement in een grote stad. Met een grootte van 70m² kun je er volgens de advertentie op Funda zeker drie auto’s parkeren. De garage staat los van het huis en beschikt over twee poorten die automatisch kunnen worden geopend. Er is een trap naar een bovenverdieping. Deze ruimte kan worden gebruikt als opslag of hobbyruimte.

De totale woonoppervlakte van het huis bedraagt 242 m². Het is niet bijster groot, met drie kamers en één badkamer. Maar ach, meer heb je ook niet nodig. Garages zijn prioriteiten hier, de rest is bijzaak. De Belgische vrijstaande woning staat te koop voor 685.000 euro.

Met dank aan iedereen voor de tips!