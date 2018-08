Bentley Bentayga V8: rijtest en video

De uber-SUV van Bentley, maar dan met een lekkere zuinige V8 in plaats van de twaafcilinder. Het is de kiloknaller van de week.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het

Een stijlicoon van Bentley, oh wacht, dit onderdeel behandelen we bij de minpunten.

De hele wereld wil aan de SUV en het moet gezegd worden: waarom zou een ultraluxe auto geen SUV kunnen zijn, of wellicht zelfs moeten zijn? Voordelen zijn een hogere instap, lekker veel ruimte binnenin, een wat meer rechtop zit, lekker veel veerweg en natuurlijk vierwielaandrijving voor de veiligheid. Met chauffeur achter het stuur (en iemand achterin) wordt er toch niet geboenderd, dus dat een SUV wat zwaarder is en een hoger zwaartepunt heeft, boeit eigenlijk nauwelijks.

Hoe rijdt het

Glorieus. Dit is “maar” de V8, de W12 heeft nog eens 58 pk extra, maar het is verbluffend hoe de Bentayga uit de startblokken komt. Vraag het anders aan de motorrijder die heel even dacht om te kunnen aanhaken tijdens een stoplichtsprint, dat werd het voor hem in dit geval niet. In zijn verdediging: het is een stuk makkelijker volle pollen weg sprinten in een SUV met vierwielaandrijving en automaat, dan op een motor.

De V8 is in dit geval een moderne bekende: de vier liter grote V8 wordt in meer modellen voor het Volkswagen concern gebruikt. Van RS6 tot aan Panamera, van Cayenne tot Continental GTC. De vermogens rangeren grofweg tussen de 500 en 650 pk. De Bentayga kreeg 550 stampende paarden in het vooronder en een boom ontwortelende 770 Nm aan koppel. De sprint naar de 100 duurt 4,5 seconden, naar 160 km/u kost 9,8 tel en de topsnelheid is 290 km/u. Het zijn bizarre waardes, gezien het formaat en gewicht van de auto.

Dankzij adaptieve luchtvering kan de Bentayga alle kunstjes die je er van verwacht. Heerlijk soeverein zoeven is geen probleem en voor zo’n grote en zware auto gaat de Bentayga lekker de hoek om. De carrosserie blijft erg vlak en de handling erg goed. Waar exact de limiet ligt is echter wel slecht te voelen, doordat de besturing niet erg duidelijk communiceert. Maar feitelijk is het al een compliment dat ik dit als nadeel moet benoemen, want van een ultiem comfortabele SUV verwacht je überhaupt niet dat ‘ie zo goed stuurt.

Zijn er nog minpunten

Tja. Ik vind de Bentayga gaaf. Maar mooi, nee dat is de Bentayga wellicht niet. De vertaling van de Bentley vormtaal naar een SUV levert een wat gedrongen, moeilijk gelijnde auto op. Het lijkt erop dat de Bentayga allereerst direct als Bentley herkenbaar moest zijn, wat overigens best gelukt is. Daarna gingen de ontwerpers aan de slag om alle ingrediënten wat op elkaar af te stemmen. Dat lukte dan weer wat minder.

Is een Bentley (of een exemplaar van dat andere Britse merk) de beste auto ter wereld? In sommige opzichten wel: het mooiste leer, de dikste tapijten, wild veel keuzes qua kleuren of soorten hout, of juist helemaal geen hout. Het gaat echt verder dan wat we bij de “gewone” premium fabrikanten gewend zijn. Maar een Audi A6 (en A7, A8 en Q8) gebruiken bijvoorbeeld dubbele schermen voor bediening van alle functies en de nieuwe Touareg heeft een veel groter, gebogen touchscreen dan de Bentayga. De bediening en infotainment functies van de Bentayga zijn niet slecht, dat zeker niet, maar ook weer niet het allerbeste van deze wereld.

Killer features

Het interieur is werkelijk prachtig. Ik kan me voorstellen dat de kleuren wellicht niet je smaak zijn, maar de keuzes die geboden worden zijn werkelijk adembenemend. Laten we het eens doorlopen: de basiskleur is Linen, gecombineerd met de “Secondary Hide” Newmarket Tan. Voor tapijt is in de specificatie opgenomen: Match to Secondary Hide (SH), maar ook Boot Carpet: Newmarket Tan (RT). Wellicht wil je in de bagageruimte inderdaad een andere kleur tapijt. Een gevalletje “omdat het kan”. De middentunnel kan ook weer in een andere kleur. Het stuurwiel heeft twee kleuren leer, mooie stiksels en natuurlijk kun je ook kiezen welke kleur leer de stuurkolom krijgt.

Alternatieven

Interessant genoeg is er steeds meer keuze in het segment de uber-SUV’s. Na de Lamborghini LM002 was er jaren niets, tot Bentley in 2015 dit segment weer herintroduceerde. Inmiddels is Lamborghini ook terug in dit segment met de Urus en heeft aartsrivaal Rolls-Royce het doek van de Cullinan afgetrokken. Die laatste zal vermoedelijk een stuk minder scherp sturen dan de Bentayga, terwijl we van de Urus mogen verwachten dat die juist nog wat spannender is om mee te rijden.

Mocht je dit drietal een tandje te opvallend vinden, dan verwijzen we je graag door naar de Cayenne. Qua technologie heeft die veel gemeen met zowel Urus als Bentayga en “rationeel” gezien is Porsches SUV wellicht zelfs de beste SUV die je kunt kopen.

Conclusie

Lekker veel ruimte, een hoge instap, veel comfort, maar ook prestaties die meer dan voldoen. Rationeel gezien is er best een lans te breken voor de Bentayga, zeker voor de V8 die vergeleken met de W12 best vriendelijk geprijsd is. Toch is juist die prijs een heikel punt: je kunt met droge ogen niet claimen dat er “al” een Bentayga V8 is vanaf € 235.226,00. Dat is een klap geld. Inclusief opties kost het testexemplaar zelfs € 328.998,00. Dan zitten de keramische remmen die sinds kort leverbaar zijn er nog niet eens op.

Het is bijzonder veel geld, maar de Bentayga is een bijzondere auto. Een bijzondere auto die jou als bestuurder of passagier ook zo doet voelen. Dat is het bestaansrecht van een merken als Bentley: het leven is te kort om niet te genieten als je de mogelijkheden daar toe hebt. Filmpje!