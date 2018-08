BREEK: volgend jaar geen twee Nederlanders in de F1

Het was een leuk idee, maar het gaat niet door.

Dat wij momenteel een landgenoot hebben in de F1 die doorgaans redelijk vooraan mee kan doen is letterlijk ongekende luxe. Het kwam nog nooit eerder voor dat een landgenoot een race won. Tegelijkertijd is Max ook maar alleen. Het zou natuurlijk nóg leuker zijn als we twee Nederlanders op de grid hadden staan.

Aan het begin van dit raceseizoen leek het er even op dat volgend jaar die droom werkelijkheid zou kunnen worden. Nyck de Vries, protegé van McLaren, tekende namelijk een contract bij Prema om het F2-seizoen aan te vallen. Het team won de afgelopen twee jaren het kampioenschap met respectievelijk Charles Leclerc en Pierre Gasly. In het geval van die laatste heette de klasse overigens nog het GP2-kampioenschap.

Enfin, Nyck liet zelf optekenen dat hij promotie naar de F1 in zijn ogen nu ‘in eigen hand’ had. Even dat kampioenschap binnenangelen en hoppa, kat in het bakkie. Direct werd die uitspraak overigens al een beetje gerelativeerd door McLarens Zak Brown. McLaren heeft namelijk nog meer ijzers in het vuur, niet in de laatste plaats in de vorm van Lando Norris. Het Britse ‘supertalent’ maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 2.

Inmiddels hebben we tweederde van het F2-seizoen achter de rug en is er dus iets meer informatie beschikbaar. Nyck heeft tot op heden één sprintrace en één hoofdrace gewonnen en staat op een gedeelde vierde plaats in het kampioenschap. Norris bekleedt de tweede stek, achter kampioenschapsleider en Mercedes-protegé George Russell. Er moeten nog vier weekends verreden worden, maar Zak Brown durft nu al te beweren dat Nyck geen belletje hoeft te verwachten dat hij een racezitje krijgt bij McLarens F1 team:

Nyck’s been with us for some time. He’s one of our simulator drivers and we’re a big supporter of Nyck’s. We have a variety of different racing activities in the future so he’s someone that we’d like to keep in the family but I wouldn’t say he’s under heavy consideration for our Formula 1 seat at this point.

Goed nieuws en slecht nieuws voor ‘de broer van‘ dus. Op een F1-zitje hoeft Nyck niet te rekenen, maar bij de McLaren-familie blijven kan alsnog interessant zijn. Zeker als de plannen van McLaren om mee te gaan doen in de IndyCar-serie bewaarheid worden. Kan ‘ie daar alsnog lekker de strijd aangaan met Alonso.