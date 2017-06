Dit huis in Son en Breugel heeft swek

Deze lichtelijk Amerikaans aandoende casa staat in het pittoreske Son en Breugel.

En laat dat nou net zijn waar de jonge @jaapiyo zijn eerste jaren heeft doorgebracht. Een dorpje met een roemruchte historie dus. Hoewel, ik woonde natuurlijk aan de wrong side of the tracks en niet in deze villa. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant wel zo goed voor het ontwikkelen van epische rap-skillz.

Enfin, met een woonoppervlakte van 872 vierkante meter en een inhoud van liefst 3.000 kubieke meter kan je zeggen dat het huis best ruim opgebouwd is. Het perceel is in vergelijking niet zo groot: slechts 1.815 vierkante meter. Wel staan er een paar stijlvolle beelden op, waarvan minimaal één vermoedelijk Hebe afbeelt. Het huis is namelijk vernoemd naar deze dochter van Zeus en Hera.

Niet dat je dit beeld vaak zal bewonderen, want dankzij de faciliteiten aan de binnenkant ga je toch nooit naar buiten. Er is bijvoorbeeld een bubbelbad dat ruimte biedt aan jou en minimaal vijftien nieuwe Hebe’s. Sowieso proef je in alle sanitaire ruimtes de weelde van de Victoriaanse uitstraling, volgens de beschrijving van het huis. Daarbij is er een dansvloer met een kunstmatige sterrenhemel waar je los kan gaan op alle betere liedjes van R Kelly. Step in the name of love…groove in the name of loooo-hooo-hoooove….

Enfin, dat is uiteraard niet waarom Eric ons de tip stuurde over dit huis. Het stulpje is namelijk niet voorzien van één, maar van twéé dubbele inpandige garages. Een daarvan is gesitueerd op de begane grond en de andere in de kelder. De garage op de begane grond is uitgerust met een elektrisch/hydraulische autolift naar de ondergelegen garage op de kelderverdieping. Die laatste heeft een extra afzuiginstallatie en voldoende ruimte voor het plaatsen van meerdere auto’s. Je kan er dus je auto’s veilig neerzetten en je gaat ook nog eens niet dood door koolstofmonoxide-vergiftiging! De vraagprijs bedraagt 2.250.000 Euro, maar de crib staat al even te koop. Een klein beetje afdingen moet dus wel lukken.

Bedankt Eric voor de tip!