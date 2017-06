Zo HEET zijn occasions op dit moment

De occasionmarkt is zéér actief.

Met handelssites als Marktplaats zijn tweedehands auto’s eenvoudig op te zoeken. Je moet tegenwoordig 25 ekkermannen betalen om je voertuig te posten, maar daar staat tegenover dat er het nodige volk digitaal naar je auto komt kijken. Ligt er net aan wat voor auto je hebt en hoe je deze presenteert natuurlijk.

Uit een nieuw onderzoek van de VWE blijkt dat occasions gemiddeld steeds minder lang online staan. In 2015 stonden tweedehands voertuigen gemiddeld 74,4 dagen online. Vorig jaar is dat aantal gedaald naar 72,8 dagen. De onderzoekers concluderen dat mensen steeds vaker een occasion kopen in plaats van het aanschaffen van een nieuwe auto. De toegankelijke rol van het internet zal ongetwijfeld meespelen. De verwachting voor dit jaar is dat het aantal stadagen verder zal dalen.

Kijk je wat dieper naar het onderzoek dan komen er wat droge feiten naar boven. Zo hebben auto’s met een benzinemotor een langere statijd (64 dagen) in vergelijking met diesels (63 dagen). Dieselauto’s worden daarentegen weer sneller verkocht.

De markt van de elektrische auto’s is ook zeer actief. In vergelijking met benzine- en dieselauto’s zijn het er een stuk minder, maar ze vinden wel relatief snel een nieuwe eigenaar. Volgens het onderzoek worden tweedehands EV’s gemiddeld binnen 50 dagen verkocht. In 2016 werden 614 elektrische occasions van de hand gedaan.

Plug-in hybrides zijn minder populair. Auto’s uit deze groep hebben een statijd van 63 dagen, vergelijkbaar met diesels van dezelfde leeftijd. Hybrides hebben een statijd van 65 dagen. Er werden 6.887 tweedehands hybride voertuigen in 2016 verkocht.

