Waarom je Force India spoedig uit je F1-team moet halen

Use the force!

Als je Force India vanaf het begin van het seizoen in je eigen F1-team hebt opgenomen heeft je dat geen windeieren gelegd. De roze brigade leek aanvankelijk de snelheid niet echt te hebben, maar door constante prestaties van zowel Perez als Ocon staat het team momenteel vierde in het kampioenschap, achter Mercedes, Ferrari en Red Bull. Alleen in de afgelopen twee races in Canada (verslag) en Azerbeidzjan (verslag) ging het een klein beetje mis.

Maar als we Autosport mogen geloven is er binnenkort helemaal geen Force India meer! Onlangs zijn er namelijk zes nieuwe bedrijfjes opgericht met de namen Force One Grand Prix, Force One Racing, Force One Team, Force One Technologies, Force One Hospitality and Force One Brand, die allemaal dezelfde directeur hebben. De man in kwestie luistert naar de naam Thiruvannamalai Laskshimi Kanthan en is een bekende zakenpartner van Vijay Mallya. De logische conclusie: Force India wordt Force One.

Geruchten over een mogelijke naamswijziging gaan al een tijdje de ronde. De naam Force India was naar verluidt ooit bedoeld om grote sponsors uit India aan te trekken, maar dat is er nooit van gekomen. Er staan/stonden wel wat Indiase bedrijfsnamen op de auto, maar die zijn verbonden aan Vijay himself. Vorig jaar was er even sprake van dat het team de naam van Aston Martin zou krijgen, maar die deal viel door de mand. Aston koos voor een sponsor/partnerschap met Red Bull Racing.

Desalniettemin verloren de bolides van Force India uiteindelijk toch hun Indiase kleuren dankzij sponsor BWT. Tevens heeft Vijay wat probleempjes met de Indiase autoriteiten over financiële kwesties. Dankzij al deze redenen is het min of meer logisch dat de naam veranderd gaat worden. Wij zetten vast in op iets met Force One. Misschien Air Force One?

Maar wacht even, je teamnaam veranderen in de F1, dat gaat toch niet zomaar? Diehard fans zullen zich bijvoorbeeld nog herinneren dat Sauber in 2010 aan de start kwam als BMW Sauber F1, terwijl ze een Ferrari-krachtbron achterin de auto hadden liggen. Sauber was te laat met het aanvragen van de naamswijziging en Bernie hield voet bij stuk. Otmar Szafnauer hoopt dat nu Bernie weg is er wat soepeler wordt omgegaan met dit soort zaken: