Deze Dacia Jogger is de gezelligste camper van de dag

Je hebt helemaal geen omgebouwde Fiat Ducato nodig voor een camper: een standaard Dacia Jogger kan ook prima een camper zijn.

Het vakantieseizoen zit erop en dus is het tijd om je camper weer in de stalling te zetten. Of terug te brengen naar de verhuurder. En het is tijd om te kijken naar volgend jaar. Wie camper-advertenties zit af te struinen weet dat het nog een aardige duit kan kosten, zo’n gigantische camper. Mocht jij aan weinig ruimte genoeg hebben, dan is de oplossing veel simpeler.

Dacia Jogger camper door Camperiz

Je kunt dan namelijk beter het Spaanse bedrijf Camperiz raadplegen. Zij bouwen een camper voor je op basis van de Dacia Jogger! De nieuwste compacte zevenzitter van Dacia kan meer dan enkel zeven personen vervoeren. Camperiz zorgt ervoor dat er achter de voorstoelen genoeg ruimte is voor van alles.

Uiteraard is er ruimte voor een fatsoenlijk tweepersoons bed. Deze leg je bovenop de ingeklapte stoelen en je kunt hem scharnieren in de kofferbak. Dat is eigenlijk hoofdzakelijk hoe de Dacia Jogger een camper wordt. Wat de creatie van Camperiz leuk maakt is dat het allemaal slim en compact is ingepakt. Je kunt namelijk onder het bed nog gewoon wat spulletjes opstapelen, waardoor het praktisch gemak van een kofferruimte niet helemaal verloren gaat.

Schuif je de bovenstaande la uit, dan heb je de beschikking over een kleine koelkast en een wasbak met stromend water.

Opties

Camperiz levert je een volledig omgebouwde Dacia Jogger camper voor slechts 23.295 euro (Spaanse prijs). Er is echter een optielijst met nog wat leuke extraatjes.

Webasto verwarmingsunit op gas: 2.280 euro

FIAMMA F35 luifel: 539 euro

230 V-omzetter: 86 euro

Batterijlader: 131 euro

Getinte ramen: 175 euro

Dakkoffer: 400 liter (256 euro) of 480 liter (315 euro)

Trekhaak: 707 euro

Fietsendrager: dak (1 fiets, 144 euro) of trekhaak (2 fietsen, 752 euro)

Ski-rek op het dak: 95 euro

Surfbord (van schuim!): 25 euro

Heet water met gasverwarming: 328 euro

Kortom: je krijgt gelijk weer zin in de vakantie door deze knusse Dacia Jogger camper. Neem wel maar één persoon met je mee en de dakkoffer is ook aan te raden om nog iets van ruimte te hebben. Compacte buitenmaten en voldoende ruimte binnen: deze Dacia Jogger kan het.