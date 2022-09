Dacia Manifesto is precies waar Dacia voor staat

Denk jij ook aan het Roemeens merk bij het zien van de Dacia Manifesto.

Eigenlijk is het best raar dat Dacia een van de weinige succesvolle budgetmerken in Europa is. Dat budget bedoelen we niet eens denigrerend, integendeel. Een fabrikant die deugdelijke nieuwe auto’s kan aanbieden voor een scherpe prijs is altijd mooi meegenomen. Zeker anno 2022 is het bijzonder knap wat Dacia presteert. De meeste budgetmerken zijn tegenwoordig niet meer in Europa actief (Daihatsu, Daewoo) of zijn geen budgetmerk meer (Hyundai, Kia).

Nu is Dacia ook niet meer het merk dat het in 2005 was met de Logan en later de Sandero, Lodgy en Dokker. Tegenwoordig bouwt het merk keurige modellen met af en toe een offroad-randje zoals bij de Duster en Jogger.

Concept

Het lijkt erop dat de Roemenen daarmee verder gaan, getuige de Dacia Manifesto. Het is een concept car in de ouderwetse zin van het woord. Dus een auto die overduidelijk is bedoeld voor het showen van een toekomstvisie. Dacia zelf noemt de Manifesto een rijdend lab. Dat lijkt ons een keurige omschrijving.

De auto komt ook niet in de showrooms te staan. De Manifesto dient als een soort, eh ja, sorry, manifest voor het merk. Reken maar dat er zaken wél hun doorgang vinden zoals diverse stylingdetails (koplampen) en technologische vondsten (zoals de uitneembare accu).

Interieur Dacia Manifesto

En uiteraard is alles eenvoudig. De Manifesto is immers een Dacia. Zo is het de enige concept car waarbij je je eigen navigatiesysteem mee moet nemen. In plaats van een infotainmentsysteem, kun je gewoon je smartphone overdwars monteren.

Qua technische specificaties is er niet veel bekend, behalve dan dat de Dacia Manifesto geheel elektrisch is. De auto zal op de Salon van Parijs in het echt te aanschouwen zijn! Oh, en we hebben beeld:

