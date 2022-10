Oordeel zelf! Het nieuwe logo van Dacia in Parijs.

Wat begon als een typisch budgetmerk uit Roemenië is langzamerhand steeds serieuzer geworden. Nog steeds zit Dacia aan de onderkant van de markt. Maar de modellen zijn door de jaren heen wel echt een stuk meer ‘auto’ geworden. Je rijdt echt niet meer voor aap zoals vroeger in een Logan wellicht het geval was.

De volgende stap zet Dacia in Parijs. Op de autoshow staan de modellen van het merk met het nieuwe logo. De afkorting DC staat uiteraard voor het merk. En niet voor die brede skateschoenen waar ik als puber zo gek van was.

Het logo is verlicht in de grille en geeft het allemaal wat meer sjeu. De getoonde modellen in Parijs zijn onder andere de Dacia Duster, Logan en Sandero. Allemaal met die familieneus met het nieuwe logo.

Dacia Manifesto Concept

Ook staat het merk in Parijs met een robuust concept in vorm van de Manifesto. Maar, zegt Dacia erbij, dit concept is geen voorbode van een toekomstig productiemodel. Hè jammer, dachten we eindelijk dat ze lekker ruig gingen worden..

Wij vinden het nieuwe logo in elk geval een stevige verbetering. Zeker nu we het meteen in levende lijve hebben kunnen aanschouwen op de autoshow van Parijs. Maar we zijn toch ook wel benieuwd wat de mening is van de Autoblog-lezer. Heeft Dacia de juiste keuze gemaakt met dit nieuwe logo? Laat het weten in de comments!