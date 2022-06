Dit is de allersaaiste auto ooit gemaakt

In het kader van ‘het is onderzocht, dus het is waar’ presenteren wij u de allersaaiste auto ooit gebouwd.

Sommige onderzoekjes zijn te leuk om te laten liggen, ook al stonden ze eerst op een ander medium. Ja, dat gaat over jullie, vrienden van het AD, bedankt… Maar goed, Britse onderzoekers hebben uitgezocht wat de allersaaiste auto is die men ooit heeft gebouwd. En het zal je wellicht verbazen, het is er een uit Groot-Brittannië, waar ze ook best wat cools maken.

Oh ja, niet alleen het model van de saaiste auto ooit gebouwd is uit dit onderzoek naar voren gekomen, zelfs de kleur weten we nu. Maar voordat we gaan vertellen welke auto met de eer mag strijken, even wat achtergrond over dit onderzoek.

Waarom zoeken naar de allersaaiste auto?

In Engeland zit het bedrijf Hagerty. Daar houden ze middels een enorme database de prijzen in de gaten van vrijwel alle klassiekers die er op de wereld te vinden zijn. Maar ze doen meer bij Hagerty. Ze organiseren namelijk ieder jaar het Festival of the Unexceptional. Daar komen geen flitsende klassiekers samen, maar alleen saaie en alledaagse auto’s.

En vanwege dat festival zijn ze eens op zoek gegaan naar de allersaaiste auto ooit gebouwd en ze hebben een winnaar (of verliezer, het is maar hoe je het bekijkt) gevonden hoor.

Saaiste auto is vanzelfsprekend een sedan

De saaiste auto ter wereld is namelijk een ….. Austin Montego. Je weet wel, da’s de auto waarin Richard en Hyacinth Bucket uit Keeping Up Appearances voorrang verleenden aan de wandelaars en fietsers uit hun dorpje. En om het helemaal af te maken, de kleur is ook krek eender, namelijk lichtblauw.

De onderzoekers lichtten hun uitkomst als volgt toe.

,,De Montego is net zo saai als Montego Bay uitnodigend is. En ondanks de belofte van Austin dat de Montego de auto was die de bestuurder op de eerste plaats zette, stond de auto vaker langs de weg met pech dan dat-ie reed.” Aldus Hagerty, waar wij niets meer aan toevoegen…

De Austin Montego is dus de allersaaiste auto die ooit is gebouwd. Maar ook hier heb ieder nadeel ook weer ze voordeel; je zult er niet snel eentje in het wild tegenkomen. Er staan er namelijk nog maar 16 op Nederlands kenteken.

En waarschijnlijk hebben die allemaal ook gewoon motorpech…