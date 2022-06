Cupra Terramar is gloednieuwe Spaanse verrassing

De Cupra Terramar zagen we niet direct aankomen. Leuk!

Cupra heeft er soms een handje van om modellen tegelijkertijd te onthullen. Dat deden ze enkele jaren geleden ook al. Toegeven, toen was de Seat Leon Cupra officieel nog een Seat en geen Cupra, maar de andere nieuwe modellen (zoals de Ateca) wel.

Vandaag hebben we de onthulling gehad van de Cupra Urbanrebel én de productieversie van de Tavascan. Maar er is nog veel groter nieuws in de vorm van de Cupra Terramar!

Crossover van 4,5 meter

Dat is een 4,5 meter grote crossover die enkel en alleen geleverd zal worden met een plug-in hybride aandrijflijn. Dankzij die lengte staat ‘ie net boven de Cupra Ateca, die je in Nederland niet meer kunt bestellen.

Daarbij loopt de Ateca al op een tijdje mee. Of deze Terramar nu direct de opvolger is, is niet duidelijk. Maar hey: je kan nu eenmaal niet voldoende crossovers in je gamma hebben tegenwoordig.

De Cupra Terramar deelt zijn techniek met de Audi Q3 (of andersom, het is maar net hoe je ernaar kijkt uiteraard). De auto zal niet in Spanje, maar in het Hongaarse Gyor gebouwd worden. Daar schroeft Audi onder andere ook de A3, TT en Q3 in elkaar.

Actieradius Cupra Terramar

Mocht je de Terramar (een plaatsje aan de kust, vlak bij Barcelona) niet dynamisch genoeg vinden qua looks, er komt een sportievere variant. Denk Q3 Sportback en je bent een heel eind.

De Cupra Terramar heeft een elektrische range van precies 100 km. Dat is best flink. Auto’s als de nieuwe Mercedes C-Klasse PHEV komen daarbij in de buurt, maar in de medium-crossover-klasse is het zeker niet verkeerd. Wat voor elektromotor, accu en verbrandingsmotor erin zitten: dat zegt Cupra dan weer niet. Wel wanneer we de Cupra Terramar kunnen verwachten: 2023.

Mocht je meer afbeeldingen wensen: de Terramar is vers van de pers, wanneer er meer informatie en afbeeldingen zijn, zullen we dit artikel updaten!

