Dit is dé auto voor een caravanvakantie in 2021 - Autoblog.nl

We mogen weer op vakantie, dus wie nu vers een nieuwe auto wil scoren om voor de Tabbert te zetten: deze moet je hebben volgens de ANWB Trekauto van het Jaar verkiezing.

Het is niet de meest populaire hobby wat betreft autofanaten, maar toch blijft men het doen: met de caravan op vakantie. Een mobiel huisje meenemen is kennelijk toch het ideaalbeeld van een knusse vakantie. Caravans kunnen uiteen lopen van schattige Kipjes en Eriba’s tot de meest grote Fendt Diamonds en dat soort spul. Het kan best een dagtaak zijn om met zo’n ding op vakantie te gaan.

Trekauto

We mogen dus blij zijn met de ANWB en de Trekauto van het Jaar verkiezing. Die zetten op een rijtje welke auto je moet hebben voor je caravan. Voor de duidelijkheid, dat wordt gemeten aan de hand van de volgende punten:

heeft meegedaan aan een rij-impressie in de KampeerKampioen;

mag minimaal 1350 kilo volgens ANWB-advies;

kost niet meer dan € 40.000 in de gereden motorisering en basisuitrusting;

is in het jaar van de verkiezing nog nieuw leverbaar.

Ook was de caravan van gemiddeld formaat, dat wil zeggen 1.350 kg en 4,5 meter lang. Welke auto kon deze gemiddelde caravan het best van A naar B vervoeren?

Deze niet

Laten we beginnen met de plek twee en drie van de Trekauto van het Jaar verkiezing. Dat gaat om respectievelijk de Ford Kuga 2.5 PHEV en de SEAT Leon 1.5 eTSI Sportstourer. De Kuga scoort op een goed interieur (maar levert weer in op materiaalgebruik), ruimte en veiligheidssystemen, maar de nerveuze besturing en rumoerige motor bij volle belasting zorgden toch ervoor dat de Kuga het onderspit delft.

De Leon is niet de Trekauto van het Jaar omdat deze ‘onrustig is bij zijwaartse bewegingen’. Ook het infotainment overtuigde niet, vanwege de gebrekkige spraakversie en de bediening van de airco. Iets wat de nieuwe VAG-middenklasse toch een beetje plaagt. De Leon scoort dan weer op kracht, de jury durft het ‘echt een Sportstourer’ te noemen, en ook de bagageruimte is netjes.

Deze wél!

Er is een auto die zowel de Kuga als de Leon kon aftroeven als de Trekauto van het Jaar en dat is de Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV. De auto heeft maar één groot minpunt en dat is het motorgeluid tussen sommige schakelbeurten: soms weet de auto even niet wat hij met zijn extra gewicht aan moet. Ook werkt Adaptive Cruise Control niet met een caravan. Desalniettemin is de Tucson een stabiele trekker met een hoop kracht, het interieur is prima en de prijs-kwaliteitverhouding overtuigt. Qua prijs valt hij namelijk precies tussen de Leon en Kuga in, met zijn vanafprijs van 37.995 euro.

De Tucson is de overtuigende winnaar van de Trekauto van het Jaar verkiezing, hij scoort vijf van de vijf sterren. De Kuga en Leon zitten beide op vier sterren, ook niet verkeerd dus. Wie dus een nieuw trekpaard voor zijn Knaus zoekt: zoek niet verder. (via ANWB)