Filipijnen maakt korte metten met smokkelsportwagens - Autoblog.nl

De Filipijnse overheid is onverbiddelijk als het gaat om smokkelwaar. Zelfs als het een zeldzame McLaren is.

Autosmokkel is in Nederland niet echt een ding, maar elders kampt men wel met dit soort wanpraktijken. In de Filipijnen bijvoorbeeld. Om het smokkelen van auto’s te ontmoedigen hanteert president Duterte een keihard beleid.

Dit is op zich geen nieuws. We zagen in het verleden al eerder hoe in beslag genomen auto’s genadeloos vernietigd werden. De overheid wil daarmee een duidelijk voorbeeld stellen. In 2018 werden er bijvoorbeeld een dertigtal auto’s tegelijk vernietigd, waaronder auto’s als een Corvette C3, een Nissan 350Z en een Mercedes S550.

De voorbeelden die tot op heden gesteld zijn hebben nog niet helemaal het gewenste effect. Nu heeft de Filipijnse douane namelijk weer een zwik auto’s die ze kunnen vernietigen. En het zijn niet de minste auto’s. Er zit bijvoorbeeld een McLaren 620R tussen. Dit is de ultieme hardcore versie van de 570S en er worden er maar 350 van gebouwd. We schreven vorig jaar al dat deze McLaren in beslag was genomen en we vreesden toen het ergste.

Nu is het inderdaad zover: de McLaren is naar de eeuwige jachtvelden gezonden. Daarnaast werd bij nog een aantal bijzondere auto’s het doodsvonnis voltrokken. We zien een Porsche 997 Carrera S, een Lotus Elise S2, een Bentley Continental Flying Spur, een Mercedes SLK, een Toyota Solara en een Hyundai Genesis. Een mooi groepje zo, maar helaas kregen ze allemaal dezelfde behandeling.

De Filipijnse autoriteiten zijn consequent in hun beleid: op een andere locatie werden ook nog 14 Mitsubishi’s vernietigd. De beelden daarvan zijn alleen wat minder interessant. Eerder dit jaar werden ook al 17 auto’s naar de vernieling geholpen.

Dat wanpraktijken hard worden bestreden is op zich een goede zaak, maar het vernietigen van gave auto’s is natuurlijk doodzonde. Zeker als het om een splinternieuwe gelimiteerde supercar gaat. Dan pakt de Nederlandse overheid het toch beter aan met Domeinen. De overheid heeft op deze manier weer wat extra inkomsten én er kan iemand voor een redelijke prijs een gave auto op de kop tikken. Win-win.