Fernando Alonso gaat wéér voor de Triple Crown

Van opgeven heeft Fernando Alsono niet gehoord.

Fernando Alonso heeft het weer eens op de heupen. De Spanjaard heeft er een bijzondere Formule 1-carrière opzitten. Hij werd in 2005 en 2006 wereldkampioen, maar wist sindsdien met talent het verkeerde team uit te kiezen.

Teamsport

Het geeft maar eens te meer aan dat Formule 1 een heuse teamsport is en de beste coureur zeker niet altijd een garantie is voor succes. Want Fernando Alonso werd ook aan het einde van zijn F1-loopbaan gezien als een van de beste coureurs op de grid. We vermelden dit er even voor de zekerheid bij, daar Alsono na 15 mei 2016 niet bij machte was om wat moois te laten zien.

Triple Crown

Maar ondanks al die jaren van tegenslag, heeft Fernando Alonso toch twee titels binnen weten te halen. Ook heeft hij de zege van de 24 uur van Le Mans op zijn naam staan. Kortom, voor de felbegeerde ‘Triple Crown’ is er nog één overwinning nodig: die van de Indy 500.

Indy 500

De 500 mijls-race in Indianapolis is net zo legendarisch als de 24 uur van Le Mans of de GP van Monaco. Ook dit jaar zal Fernando Alonso proberen die felbegeerde zege binnen te halen. Dat is misschien niet het meest verrassend. Het team waarmee hij dat gaat doen is wél opmerkelijk: Arrow McLaren. Dat meldt de BBC.

Debacle

Na het debacle van vorig jaar heeft McLaren de scherven bij elkaar geraapt. Vorig jaar nam het team de Indy 500 niet bijster serieus. Met een zeer zeldzaam gebrek aan voorbereiding wisten Alonso en McLaren zich niet eens te plaatsen voor de kwalificatie. Dat is niet alleen sneu in het Eurovision Songfestival.

Chevrolet

Alonso was in gesprek met Andretti Racing voor een stoeltje, maar die deal ging niet door. Nu zullen McLaren en Alonso alsnog proberen dan eindelijk samen successen te boeken. Overigens hoeft Alonso niet bang te zijn voor boze motorleveranciers uit Japan. De auto zal worden aangedreven door een motor van Chevrolet.