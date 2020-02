Porsche Taycan wordt lekkere dikkerd door sportpakket

Om de benadrukken dat de Porsche Taycan één van de snelste elektrische auto’s is.

De Porsche Taycan weet zich op vele manieren neer te zetten als een veelbesproken auto. De Porsche versus Tesla-discussie, het feit dat het de eerste elektrische Porsche is, het feit dat de auto vrij rap van zijn plek komt of dat voor de topversies de naam ‘Turbo’ gebruikt wordt. Als het aan Porsche ligt is iets anders belangrijker: namelijk dat het een echte Porsche wordt. De auto is niet bijzonderder dan een 911 of Cayenne.

Dus krijgt de auto ook exclusieve opties van de ‘bespoke’-afdeling van Porsche. Een paar voorbeelden daarvan wisten we je recent al mee te geven, nu wordt er ook een speciaal pakket getoond.

Sport Design

Voor de naamgeving koos Porsche voor ‘Sport Design’. En dat kennen we. De Porsche 911 (992) krijgt ook een Sport Design-pakket, waarmee de auto qua uitstraling ietsje verandert. Met name de voor- en achterbumper zien er dan iets afwijkend uit. Mooier is subjectief, maar het design van de standaard 911 is, nou ja, even wennen. Hieronder de toch iets minder omstreden Sport Design.

Voor de Taycan gebruikt Porsche dezelfde benaming. De verschillen zijn echter iets kleiner. Een kleine galerij vinden we op de Facebook-pagina van het merk.

Bij de Porsche Taycan gaat het om een nieuwe set splitters van koolstofvezel. Vooral die aan de achterkant is wat prominenter in beeld met de ‘vleugels’ aan de zijkant. Ook is er voor het getoonde model in Gentiaanblauw (toch? Of is het een iets lichtere tint?) gekozen voor lichtgevende treeplanken waar ‘Taycan Turbo’ te lezen is.

Een wat minder ingrijpende verandering dan bij de 911, maar goed, exclusief is exclusief. Voor verdere details over het Sport Design-pakket moet je de configurator induiken en/of contact opnemen met de exclusieve divisie van het merk.