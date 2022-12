Top 10: dit waren de meest bijzondere spots van 2022!

We zetten de meest bijzondere auto’s die dit jaar op Nederlandse bodem zijn gespot op een rijtje.

De tijd van terugblikken op het afgelopen jaar (al dan niet weemoedig) is weer begonnen. Bij Autoblog doen we ook lekker mee, te beginnen met de meest bijzondere spots van 2022. Er is het afgelopen jaar genoeg gespot, maar we zullen jullie niet vermoeien met een Top 2000. We houden het lekker overzichtelijk, met een Top 10.

Er is dit jaar weer volop gereisd door iedereen, maar we beperken ons even tot de spots op Nederlandse bodem. Buitenlandse spots hebben we al uitgebreid behandeld in ons overzicht van vakantiespots (deel 1 en deel 2). We gaan nu de Nederlandse topspots langs, op chronologische volgorde.

Ferrari Enzo

Aan het begin van het jaar werden we opgeschrikt door een minder fijn bericht uit Baarn. Er was namelijk een Ferrari Enzo gecrasht. Op de plaats des onheils was ook spotter @jeffreyderuiter aanwezig, die de nasleep van de crash vastlegde. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is wel een bijzondere spot.

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Een Zwitserse Bugatti Chiron Super Sport 300+ is wel het laatste wat je verwacht in een Limburgs dorpje. Toch wist @dutchstylez deze imposante hypercar in Lomm te spotten. Veel meer Chiron Super Sport’s zullen er waarschijnlijk niet gespot worden in ons land, want er staat er vooralsnog niet één op Nederlands kenteken. Perridon heeft er wel eentje, maar die rijdt er in Dubai mee rond.

Ford Fordzilla P1

Een concept car spotten op straat: veel gekker dan dat wordt het niet. @ijzerspots kreeg een heuse concept car voor zijn lens, toen de Fordzilla P1 eerder dit jaar Den Haag aandeed. De auto was speciaal voor deze gelegenheid in een goudkleurige wrap uitgedost. De Fordzilla P1 was eigenlijk alleen een virtuele raceauto, maar zoals je ziet heeft Ford ook een fysiek exemplaar gebouwd.

Lamborghini Centenario

De enige Centenario op Nederlands kenteken is een bekende verschijning, maar de eigenaar zorgt toch voor afwisseling. Dit jaar kreeg de auto voor de tweede keer een nieuwe wrap. De €2,2 miljoen kostende Lambo was origineel zwart met geel, maar is nu dus matwit met matzwart. @hulaucarphotography spotte de auto in zijn thuisbasis: het Brabantse Oisterwijk.

Bentley Bacalar

Juli was een topmaand qua spots en het hoogtepunt was toch wel deze Bentley Bacalar. Van deze auto worden er überhaupt maar 12 gebouwd en een van de allereerste exemplaren dook opeens op in Limburg (wéér Limburg). Het is eigenlijk een auto die niet in Nederland thuishoort, want de Bacalar heeft geen dak. Ook geen nooddakje dus. Dat maakt deze spot niet minder bijzonder. Integendeel, het wordt voor @patrickcoerver lastig om deze spot te overtreffen in 2023.

Ferrari F50

Een F40, Enzo of LaFerrari spotten is bijzonder, maar een F50 spotten is pas écht bijzonder. Zelfs in Londen of Monaco moet je heel veel geluk hebben wil je er eentje tegenkomen. Laat staan in Nederland. Er staat één F50 op Nederlands kenteken, maar dit exemplaar kwam vanuit Engeland een bezoekje brengen aan Zandvoort. @rvcarphotographic was ter plaatse om deze zeldzame exoot vast te leggen.

Aston Martin V12 Speedster

Zoals we hierboven al schreven is Nederland geen land voor auto’s zonder dak, maar toch betaalde iemand €1,1 miljoen voor een Aston Martin zonder dak én zonder voorruit. Ondanks de praktische nadelen (of juist daardoor) is het wel een hele fraaie verschijning, zeker in deze rode kleur. @akcarspotting had hiermee een unieke snelwegspot te pakken in juli.

Bugatti Veyron x3

De Bugatti’s van Perridon zijn inmiddels welbekend, maar het blijft bijzonder om drie Bugatti’s op Nederlandse bodem te zien. Afgelopen zomer werden de Veyron, de Veyron Grand Sport en de Veyron Grand Sport Vitesse door @arnoldh gespot bij de Harbour Club. Dit was misschien wel de laatste keer, want de heer Perridon heeft Rotterdam verruild voor Dubai.

KTM X-Bow GT-XR

In een KTM X-Bow was je voorheen altijd blootgesteld aan de elementen (tenzij je de optionele voorruit bestelde), maar met de nieuwe GT-XR heeft KTM eindelijk een echte auto. Desondanks is het nog steeds een nicheproduct. Dat maakt het extra bijzonder dat @yoeri_fakkeldij nog geen maand na de onthulling dit exemplaar in Nederland wist te spotten.

Ferrari 612 Vandenbrink Shooting Brake

De laatste spot uit dit lijstje is nog de meest zeldzame. Van de 612 Vandenbrink Shooting Brake is er namelijk maar één. Het oorspronkelijke ontwerp dateert al uit 2007, maar het kwam pas in 2019 tot dit exemplaar. @dadamphotography wist de enige echte 612 Shooting Brake te spotten in een Groningse parkeergarage.

Tot zover ons overzicht met de meest bijzondere spots van 2022! Je hoeft niet tot volgend jaar te wachten tot er weer spots worden uitgelicht, want we hebben iedere zondag de Spot van de Week. Als je uploadt op Autoblog Spots maak je automatisch kans om op deze manier in het zonnetje gezet te worden en een muts of pet te winnen. Blijf dus vooral uploaden!

Wil je meer foto’s zien van de spots uit dit lijstje? Klik op de foto om naar de spot te gaan!