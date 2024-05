Dit is de cabrio met de hoogste kilometerstand van Marktplaats

Deze SLK is niet meer fabrieksnieuw, maar dat is ook niet gek als je de kilometerstand ziet.

Bij auto’s met een hoge kilometerstanden denk je aan een Volvo stationwagen of een Mercedes sedan, maar niet aan een cabrio. Dat is een bij uitstek een auto waar je maar af en toe mee rijdt. Daarom zijn we voor de grap eens gaan kijken naar de cabrio met de hoogste kilometerstand.

We hebben ‘m gevonden: het is een Mercedes SLK. Een Mercedes met veel kilometers is natuurlijk niet verrassend, maar 415.000 km op een SLK is toch behoorlijk veel. Fun fact: Mercedes heeft nog een SLK diesel geleverd voor de veelrijders, maar dat was pas bij de derde generatie (de R172, voor de kenners).

Toch hoef je met deze SLK geen dure benzine te tanken. Om de vele kilometers een beetje betaalbaar te maken is er namelijk een lpg-tank geïnstalleerd. Het betreft overigens een SLK 230, met 193 pk sterke viercilinder. Dat was in 1997 – het bouwjaar van deze auto – wel gewoon de topversie. De SLK met V6 kwam pas in 2000.

Deze SLK heeft niet al zijn kilometers in Nederland afgelegd, want de auto is in 2007 geïmporteerd. De auto heeft echter wel het leeuwendeel van de 415.000 km in Nederland gereden. In 2011 stond er namelijk nog maar een ton op de klok en de 200.000 km is pas in 2018 aangetikt. De auto is de laatste jaren dus nog goed gebruikt.

Dan nu de vraag: hoe is de auto eraan toe na 415.000 km? Je raadt het al: hij roest. Op de foto’s is te zien dat de roestduivel in ieder geval rondom de dorpels heeft toegeslagen. Hoe het interieur er aan toe is kunnen we helaas niet zien, want de verkoper vond het niet nodig om daar foto’s van te delen.

Ondanks de hoge kilometerstand is het niet eens de goedkoopste SLK van Marktplaats. Er wordt nog €2.250 voor gevraagd. Er zijn diverse SLK’s die minder kosten. Die hebben weliswaar ook een respectabele kilometerstand, maar geen 415.000 km.