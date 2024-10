Dit is de camper van het jaar 2025

Nee, dit is geen officiële Autoblog verkiezing, maar toch de moeite waard

Het is weer zover, de Kampeer en Caravanbeurs staat voor de deur (morgen gaan de deuren op in Utrecht). Dus we krijgen weer van de echte kenners van de NKC en ANWB te horen wie volgens hen met de beste ‘kampeermiddelen’ op de proppen zijn gekomen voor het volgende jaar.

De prijs voor de beste camper blijft dit jaar gewoon in Nederland. De winnaar is namelijk de VAN-Jorn. Het is inderdaad nodig om van de naam van je buscamper een woordgrapje te maken. Dat schijnen campermensen leuk te vinden. We gunnen het ze. En natuurlijk de makers van VAN-Jorn gefeliciteerd met deze klinkende titel: Camper van het jaar 2025. Het bedrijf uit Groningen is al enige jaren actief in de campers en dit is natuurlijk een mooie voorlopige kroon op het werk.

De jury prijst de innovatieve, uitwisselbare modules waarmee kampeerders hun camper geheel naar eigen wens kunnen indelen. Een uniek kenmerk is de badkamermodule met douche en toilet, wat in dit segment vrijwel ongezien is. Het gebruik van duurzame materialen zoals hout en aluminium, in combinatie met organische vormen, zorgt voor een ruimtelijk en milieubewust ontwerp. Deze flexibele indeling biedt veel mogelijkheden voor beginnende camperaars, terwijl de hoogwaardige afwerking ook ervaren kampeerders aanspreekt. Jurycommentaar over de VAN-Jorn

Deze buscamper heeft een Stellantis bus (Expert/Ducato/Jumper) of een Sprinter als basis en daarna kan je alsof je in de IKEA bent met de indelingen aan de slag. Er is vanalles mogelijk. Maar het kost dan ook wel wat. Het begint bij € 70.000 voor de volledig gestoffeerde bus op kenteken (dus inclusief BTW en BPM) en vervolgens moet je nog zo’n € 30.000 rekenen voor het interieur.

Zoals we al schreven in ons beursverlag van de Caravan en Camper Salon Dusseldorf: de keuze voor een buscamper is niet altijd rationeel. Het is blijkbaar die #vanlife die veel mensen aanspreekt. Tot natuurlijk na 3 minuten die douche van 60 bij 60 cm geen water meer heeft…

Toch maar een Caravan?

Tegelijkertijd maken de NKC en de ANWB ook bekend wat de caravan van het jaar 2025 is. Die prijs gaat naar de Tabbert Cazadora (geen familie van Pia). Voorheen zagen we Tabberts vooral rondom kermissen en Circussen, maar dat is niet langer de enige plek waar we ze kunnen aanschouwen. Tabbert is onderdeel van Knaus, de jury roemt dit model vanwege de goede prijs-kwaliteitsverhouding. Voor jullie informatie het model begint in NL vanaf een dikke € 27.890 en dat is nog voordat je noodzakelijke opties als voortenten en caravanmovers en eventueel airco hebt aangevinkt.

Binnenin valt de Tabbert Cazadora op door de warme sfeer, dankzij de combinatie van donkere houttinten, luxe bekleding en sfeervolle verlichting. De zorgvuldig afgewerkte details, zoals de soft-close bovenkastjes en trilvaste legplanken, verhogen het comfortniveau. NKC over de Tabbert Cacadora, Caravan van het jaar 2025

Hoe het überhaupt gaat met de camper en de caravanhandel in Nederland, daar zijn jullie natuurlijk benieuwd naar. Ook in het tijdperk van de elektrische auto stijgt het aantal caravans nog steeds. De KCI laat ons weten dat er nu ruim 420.000 stuks geparkeerd staan of rondrijden in ons land. Los van die 10 caravans die natuurlijk met Martine van Os en Omroep Max op stap zijn.

Maar het is ontegenzeggelijk waar dat campers aan een forse opmars bezig zijn. Binnenkort verschijnt de 200.000e camper al op Nederlands kenteken. Dus het wordt vechten om een plekje op de campings voor kampeerders en oppassen op weg naar de plee omdat al die camperrijders natuurlijk ook hun e-bikes meenemen.

