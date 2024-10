Dus toch! A15 mag worden doorgetrokken

De A15 krijgt er toch een lap asfalt bij door te verlengen, met dank aan de Raad van State.

Wel verlengen, niet verlengen. Een spannende voetbalwedstrijd is er niets bij. We gaan toch verlengen! Ik heb het niet over een Champions League-wedstrijd, maar het verlengen van de snelweg A15.

Jarenlang was het doortrekken van de A15 naar de A12 een punt van discussie. Het ging vooral over de stikstof. Want daar zijn we in Nederland maar druk mee. Meerdere rechtszaken rondom het verlengen van de A15 kwamen er aan te pas. Uiteindelijk kwam het dossier op de plank bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Het juridische gezeur duurt al zeven jaar.

Groen licht

De Raad van State heeft vandaag de ultieme beslissing genomen, ja het verlengen van de A15 mag gaan gebeuren! De voorwaarde werd in maart al gesteld dat groen licht volgde als 6 boerderijen opgekocht zouden worden. Met het opkopen komt er stikstofruimte vrij, die ruimte kan gebruikt worden om de A15 te verlengen. Mooi hoe dat werkt.

Met het doortrekken van de A15 is het omrijden via Arnhem dan verleden tijd. Er kan direct aangesloten worden op de A12, wat vooral voor het vrachtverkeer in Nederland goed nieuws betekent. Het vanuit Rotterdam afkomstige verkeer kan zo moeiteloos doorrijden naar Duitsland. Vanuit Bemmel kun je straks doorrijden over de A15 richting Duiven en dan aansluiten op de A12.

Aan Rijkswaterstaat de taak om handen en voeten te geven aan het project. Het is natuurlijk niet zo dat er morgen een verlengde A15 staat. Dat gaat wel weer even duren. Er is in elk geval groen licht nu. Dat is al heel wat. Hup, 130 km/u erbij en gaan met die banaan.

De Raad van State heeft wel een belangrijke voorwaarde gesteld aan het verlengen van de A15. De kwaliteit van de omliggende beschermde natuurgebieden mag niet in het geding komen.