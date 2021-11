Dit is de dikste dikke station van vandaag

De dikste dikke station is een lekker dikkerd.

Het is een categorie auto’s waar ondergetekende een zwak voor heeft: een dikke stationwagon. Een ruime en bruikbare familieauto, maar dan met een hele krachtige motor erin. Het is in principe kinderachtig en een basismotor voldoet ook. Maar de combinatie is gewoon oh zo leuk.

Veel dikker dan deze BMW 5 Serie worden ze niet. De oplettende kijker zal namelijk gezien hebben dat het om de oude 5 Serie gaat, de pre-facelift (LCI) van de huidige generatie (G31). Dat is in dit geval maar goed ook, want de pre-facelift versie heeft niet die donkere achterlichten. Maar er is nog een goede reden: het is de M550d! Dat was dikste dikke station die je bij BMW kon bestellen.

Dikste dikke stationwagon (nog wat dikker)

In dit geval is de M550d (Azuritschwarz Metallic Individual) onder handen genomen door de firma MD Exclusive Cardesign. Dat is een Duits bedrijf gevestigd in Dinslaken. Mensen die geregeld lunchen in Hünxe (of naar Porsche meetings gaan) zullen het kennen.

Ze zijn heel erg subtiel te werk gegaan, dus de veranderingen springen niet direct in het oog. De auto is voorzien van een een extra splitter en sideskirts. Aan de achterzijde zien we eveneens wat extra kunststof onder de bumper.

Matgoud

De velgen zijn matgouden ‘flowformed‘ Z-Performance ZP2.1 patta’s. Voor zijn ze 9X20 (met 245/35 20 banden) en achter zijn de wielen 10,5×20 (met 275/30 20 banden). Verder is te zien dat de BMW lager op zijn buik ligt. Dat komt door verlagingskit van H&R. Deze zijn alleen voor de voorzijde. BMW 5 Serie Tourings hebben sinds jaar en dag luchtvering op de achteras. Dankzij twee koppelstangetjes hebben ze die weten te verlagen bij deze M550d.

Dan de motor, aan de B57 is in dit geval niets veranderd. Dat is in principe ook niet nodig. De huidige sterkste 5 Serie is de 540d Touring met 340 pk. Deze M550d heeft maar liefst 400 pk en 760 Nm (bij 2.000 toeren). Daarmee knal je al in 4,6 naar de 100 km/u en vlieg je met kinderlijk gemak de begrenzer in.

Alle onderdelen zijn per direct bij MD Exclusive Cardesign te bestellen.