Shooting BREEK! Dit is de dikste station van vandaag! - Autoblog.nl

Shooting Breek. Heel volwassen. Maar deze dikste station maakt de meest infantiele woordgrappen los.

Vorige week verbaasde Genesis ons met een teaser. Het ging namelijk om de G70 Shooting Brake. Wij noemden het de blubberdikke stationwagon en verrek, we hebben gelijk gekregen. De meningen op de redactie variëren overigens nogal van ‘wansmaak’ tot ‘erg dik’ en ‘achterwielaandrijving dus heel erg premium’’.

De G70 Shooting Brake is de stationwagon-versie van de G70 sportsedan. Deze auto kwam in 2017 op de markt en werd vorig jaar gefacelift. De G70 staat op hetzelfde platform als de Kia Stinger. Sterker nog, de auto is ontwerpen door een en dezelfde man: Peter Schreyer. Nu is er een G70 Shooting Brake aan het gamma toegevoegd.

Afmetingen G70 Shooting Brake

De Genesis G70 Shooting Brake is 4,686 meter lang, 1,85 meter breed en 1,40 meter hoog. Die wielbasis bedraagt 2,835 meter. ter vergelijking, een BMW 3 Serie Touring is 4,71 meter lang, 1,83 meter breed en 1,44 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,85 meter. Dus dat scheelt niet heel erg veel qua afmetingen.

De reden voor een Shooting Brake is Europa. In de VS is de stationwagon slechts een coole niche, maar in Europa is het een populaire carrosserievariant. Genesis wil uitbreiden en heeft nu zijn zinnen gezet op Europa. Moedig, want als iets premium en niet Duits is, wordt het bij voorbaat lastig. Een Zweed, Italiaan en Brit kan nog, maar premium Koreaans kan nog weleens een lastig verhaal worden. Genesis doet het overigens rustig aan. Eerst zal de verkoop starten in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, aldus het Koreaanse luxemerk.

Vijfde telg

In eerste instantie kan men dan de G80 en de GV80 bestellen. De G80 is een enorm grote en luxe sedan, de GV80 is een flink uit de kluiten gewassen SUV. Later komen de compactere G70 sedan en de GV70 SUV. De vijfde telg moet dan deze G70 Shooting Brake worden. Welke motoren geleverd gaan worden, is nog maar de vraag. Op dit moment is er keuze uit de 2.0T (290 pk), 3.3T (365 pk) en 2.2 CRDI (200 pk).

Of Genesis ook geleverd gaat worden in Nederland, is niet bekend.