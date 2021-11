Originele PHEV crossover voor de familie voor 40.000

Wat is de leukste PHEV crossover voor de familie tot zo’n 40 mille.

We leven in tijden dat de elektrische auto meer en meer gemeengoed wordt. Sterker nog, er bestaat de kans dat alle zakelijke auto’s vanaf 2025 verplicht elektrisch moeten zijn. Nu is dat een voorstel van 6.000 betrokken partijen die daar voordeel bij hebben, maar desalniettemin is het een ambitieus en nobel streven.

Voor Arne komt het moment net te laat, min of meer gelukkig. Hij moet namelijk volgend jaar een nieuwe auto bestellen. Nu vraagt iedereen zich af, waarom niet een elektrische auto? Arne woont in een binnenstad en er is niet altijd parkeerplaats, laat staan bij een laadpaal. Daarnaast wil hij geen tweede auto erbij kopen voor vakanties en dergelijke. Er moet 1 auto kopen waarmee hij en zijn familie alles kan doen: vakanties, bezoek aan familie op Texel, zaterdag boodschappen in Duitsland: alles.

PHEV crossover voor de familie én werk

De lease-vergoeding van zijn werkgever werkt progressief. De vergoeding wordt hoger naarmate de auto schoner wordt. Tevens wordt Arne en zijn collega’s gestimuleerd om zo veel mogelijk elektrisch te rijden. Dus een PHEV met een redelijke actieradius is de beste oplossing om zo veel mogelijk auto te hebben, zonder de overstap naar elektrisch te moeten maken. Nu heeft Arne zelf al gekeken en een instap-VW Golf Hybrid is nét mogelijk. Maar een Golf Hybrid is ietsje te gewoontjes. Het mag wel iets meer out-of-the-box, mits de leaseprijs maar niet te gek wordt.

De wensen en eisen van Arne voor een originele PHEV crossover voor de familie kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Peugeot 308 SW Koop / Lease: Lease Budget: Aanschafwaarde tot zo’n 40.000 euro Jaarkilometrage 25.000 Brandstofvoorkeur Plug-in hybride Reden aanschaf andere auto Nieuwe leaseauto moet PHEV zijn Gezinssamenstelling 2 kleine kinderen Voorkeursmodellen In elk geval iets origineels No-go merken VAG of BMW

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Intense+

€ 40.990

Range elektrisch: 45 km

De Mitsubishi Eclipse Cross is voor de mensen die de Outlander PHEV te saai vinden. Daarmee is de auto dus voor iedereen bedoeld, eigenlijk. De aandrijflijn komt van een Outlander. Sterker nog, de rijbeleving is bijna identiek aan die van een Outlander. In principe kun je dan ook beter voor een Outlander gaan. Die auto heeft aanzienlijk meer ruimte in de aanbieding.

Wel ziet de Eclipse Cross er een stuk vlotter uit en is het een iets minder voor de hand liggende keuze. Waar de Eclipse Cross wel punten scoort ten opzichte van de Outlander is het interieur. Dat is uiteraard wat krapper, maar steekt beter in elkaar, is secuurder afgewerkt en voorzien van fraaiere materialen. Daarbij is er voor andere markten al een nieuwe Mitsubishi Outlander.

Ford Kuga PHEV Titanium

€ 40.090

Actieradius accu: 72 km

De Ford Kuga is een auto die je in Nederland eigenlijk te weinig ziet. Het is een prima rijdende crossover met voldoende ruimte aan boord. De motor is een combinatie tussen 2.5 viercilinder en een elektromotor. Zeker als je en relaxte rijstijl hebt, is het een fijne aandrijflijn. Als je iets meer haast maakt merk je dat de viercilinder motor er niet heel erg veel zin in heeft, alhoewel de prestaties absoluut meer dan acceptabel zijn. Omdat het een Ford is, hoef je geen geld uit te geven aan metallic lak, want standaard is ‘ie blauw!

De Titanium heeft in principe de items die je nodig hebt. Denk aan keurige 17 inch wielen, dimmende binnenspiegel, digitaal instrumentarium, regensensor, lichtsensor, navigatie en cruise control. Kortom, een prima keuze die op veel vlakken te verdedigen is. Het enige minpuntje is dat ‘ie misschien wel een tikkeltje braaf is. Maar hey, als je veel waar voor 40 mille wilt hebben, kijk niet verder.

Jeep Compass PHEV Lease Edition (MP)

€ 38.995

Range elektrisch: 45 km

Hier moesten we eventjes diep graven. De Jeep Compass is namelijk niet een auto die wij dagelijks behandelen. In veel gevallen zijn Jeeps vrij prijzig vanwege het BPM-beleid dat wij kennen in Nederland. Maar sommige modellen zijn verkrijgbaar als plug-in hybride en aanzienlijk goedkoper of althans: minder duur.

De Jeep Compass heeft sowieso zijn uiterlijk mee, want de auto heeft een stoer voorkomen. In het budget kun je kiezen voor de versie met 190 pk (er is er ook eentje met 240 pk) in combinatie met de ‘Lease Edition’-uitvoering. De benzinemotor is een viercilinder met een on-Amerikaans aantal cc’s: 1.333 stuks!

Kia Xceed PHEV ExecutiveLine

€ 39.995

Range elektrisch: 48 km

Als prestaties niet direct van belang zijn, dan is de Kia Xceed een goede optie. Het is namelijk niet de krachtigste plug-in ooit gebouwd. Het is wel een zuinige combinatie: de 1.6 GDI benzinemotor met 80 pk elektromotor leveren gezamenlijk zo’n 140 pk. Niet echt denderend, maar je kunt er wel erg zuinig mee rijden. De 0-100 km/u-tijd van 11 seconden is minder dramatisch dan het lijkt, vanuit stilstand is het nog best een vlotte auto.

De Kia Xceed heeft andere voordelen. Ten eerste is het een vlot modelletje. Of de auto groot genoeg is voor de familie, moet je even uit proberen (anders is er nog een Kia Niro PHEV). Nee, het is de uitrusting. De ExecutiveLine is namelijk bijzonder compleet uitgerust. Lederen bekleding, Xenon, navigatie, schuifdak: alles zit erop! Hoe lekker is dat!

Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Business

€ 39.890

Range elektrisch: 64 km

Er is verrassend veel keuze als je iets origineels wil. De Citroën C5 Aircross moet je smaak zijn, maar origineel is ‘ie zeker. Ten eerste de vormgeving. Dat is gewoon uitstekend voor elkaar, ook in een saaie kleur spring je er wil uit. Je kunt de auto bestellen met zwarte accenten om nog meer op te vallen. Het interieur is opvallend zakelijk, op de funky luchtroosters na uiteraard. Ook zie je aan het stuurwiel (met name de positie ervan) dat de auto familie is van een Peugeot.

Dat is ook het geval. Het platform is identiek, evenals de aandrijflijn en een hoop andere onderdelen. Over die aandrijflijn gesproken, het is de versie met 225 pk en dat is voor Nederland echt meer dan zat. Sterker nog, de C5 is best vlot te noemen in het verkeer. Pas op de Autobahn op hogere snelheid kom je er achter dat 225 pk met een hoog koetswerk zijn grenzen heeft qua acceleratie. Maar je kunt prima lease-BMW 218i Gran Coupé’s pesten.

Yolo: Lynk & Co 01 (CX11)

€ 39.000

Range elektrisch: 69

Waarom zou je een keuze maken die iedereen al gemaakt heeft? Ja, een Golf GTE is ook erg leuk, maar niet heel origineel. Dat is met deze auto wel anders! Het is namelijk een heuse Lynk & Co. Dat is een merk van de Geely Groep, waartoe ook Volvo behoort. Je zult in de auto dan ook wat Volvo-kenmerken kunnen terugvinden.

We kunnen begrijpen dat het een hele stap is om een auto te kopen van een compleet nieuw merk, maar leasen is dan juist de perfecte manier om kennis te maken met een nieuw merk. De auto heeft een 1.5 driecilinder (uit de XC40) en een elektromotor, die gezamenlijk goed is voor 260 pk. Dat is niet verkeerd: 0-100 km/u doe je in 7,9 tellen! Het enige waar je op moet letten is de standaarduitrusting, want opties zijn nauwelijks mogelijk gezien de nieuwprijs van 39 mille.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!