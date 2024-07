Dit is de dikste (en duurste) Volvo V60 van Nederland

Met een Volvo V60 maak je normaalgesproken niet de blits, maar met dit exemplaar wel!

Een Volvo-rijder is doorgaans niet iemand die heel erg op wil vallen (als we eventjes mogen generaliseren). Maar het kan natuurlijk zijn dat je Volvo-fan bent en wél op wil vallen. Dan hebben we de perfecte auto voor jou gevonden. Op Marktplaats uiteraard.

Om te beginnen betreft het de dikste versie van de V60: de T8 Recharge met 455 pk. Nu is dat niet zo bijzonder, want daar rijden er wel meer van rond in Nederland. Dit exemplaar is echter voorzien van diverse aanpassingen, waardoor je niet zomaar opgaat in de massa.

Zo is de kleur niet origineel. Je kunt de Volvo V60 weliswaar in het rood bestellen (sterker nog: deze auto is origineel rood), maar wat we hier zien is matrood. Het betreft een wrap in de kleur Satin Vampire Red. De velgen zijn dan weer niet aftermarket: dit zijn 21 inch Polestar-velgen.

Het is geen Polestar Engineered-uitvoering, maar deze V60 heeft wel upgrades van een andere Volvo-tuner. De auto heeft een Heico-onderstel, een Heico-uitlaat, een Heico-diffuser, een Heico-voorspoiler en een Heico V-Parts achterspoiler. Het interieur is aanzienlijk minder spannend, want dit is nog gewoon standaard.

Uiteindelijk is dit toch wel een hele dikke bak, we kunnen niet anders zeggen. Helaas is het ook een hele dure bak. Op Marktplaats wordt er €89.899 (!) voor gevraagd voor deze V60. Dan krijg je wel een praktisch nieuwe auto, maar dan nog…