Zo krankzinnig peperduur is een setje BMW M5 koplampen in NL

We wisten dat accessoires duur zijn, maar retrofitten is helemaal een prijzige bezigheid.

Vandaag gaan we het eventjes hebben retrofitten. Het fenomeen beleeft waarschijnlijk op dit moment zijn hoogtepunt. Retrofitten betekent heel simpel het toevoegen van opties aan je huidige (gebruikte) auto die bepaalde items ontbeert.

Zo hebben we in de Autoblog Garage onze 325d geretrofit met sportstoelen, een donker hemeltje, sportstuurwiel en aluminium dakrails. Items die de vorige eigenaar vergeten was aan te te vinken. Handig toch?

Setje koplampen

Stel, je hebt een BMW van de G30-generatie en die wil je ook voorzien van een paar opties, dan kan dat! Speciaal voor mannen die Arnold of @wouter heten, hebben we een leuk setje koplampen in de aanbieding voor je.

Het zijn namelijk de optionele Lader LED-koplampen van het LCI-model. Fabrikanten doen dat wel slim tegenwoordig. De lichtopbrengst is ongetwijfeld beter, maar of daarmee de hoge meerprijs gerechtvaardigd is, valt te betwijfelen.

Het is wel zo’n optie de het aanzicht van de auto bepaalt. Iedereen ziet dat jij 3-4 mille stukslaat op een setje koplampen. Daar zijn mensen dan van onder de indruk.

En wat kost dat dan?

Als de mensen echter horen wat de prijs is van dit setje lampen, zullen ze denken dat je écht een stoere bink bent. De vraagprijs is namelijk 7.999 euro, of 8.014 euro als je het verzonden wilt hebben (op eigen risico).

8 mille voor een setje koplampen! Ja, achtduizend euro, niet zeer die film van Eminem. We moeten er wel bij vermelden dat het gaat om originele onderdelen. Ook zitten alle benodigde modules erbij. De auto moet wel ‘weten’ dat ‘ie extreem premium setje koplampen heeft gekregen.

Retrofitten gaat uiteindelijk iets zijn van het verleden, schatten wij zo in. Je ziet nu al dat er bij auto’s veel minder opties mogelijk zijn, ook bij Duitse Premium-auto’s.

Het is een beetje het tesla-model: minder variabelen in het productieproces, dan kun je sneller en goedkoper produceren. Alleen Porsche heeft er nog een handje van om episch kale auto’s aan te bieden die je vervolgens helemaal naar wens kunt aankleden. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!