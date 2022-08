Koop de duurste Opel OPC op Marktplaats

De duurste Opel OPC van Marktplaats is overigens helemaal geen peperdure auto voor wat je krijgt.

Recent was ondergetekende in Duitsland en tussen al het pk-geweld wat je meestal op de Autobahn vindt, was meermaals een nieuwe Opel Astra te spotten. En dat viel op. Voor een Opel Astra, wat toch vaak een aardig doorsnee auto is, is dat best een mooi apparaat. Verrassend, want Opel is toch dat merk dat de Mokka, Crossland en Meriva in recente jaren uitbracht. Spul wat vast voor de juiste koper een degelijke auto is, maar echt warm wordt je er niet van.

OPC

Toch was het niet onmogelijk om een leuke Opel te kopen. Je moest op zoek naar de lettercombinatie OPC. Opel Performance Center wist van de Corsa, Astra en Vectra/Insignia (en zelfs de Meriva en Zafira!) aardig potente en snelle auto’s te maken. Het waren meestal niet de beste auto’s vergeleken met sportieve rivalen, maar de laatste generatie OPC-modellen waren stiekem best leuk. Wij gingen eens kijken naar de duurste Opel OPC op Marktplaats en of je dan ook echt wat leuks krijgt.

Duurste Opel OPC van Marktplaats

Dat is wel een beetje subjectief, maar wij houden wel van de duurste Opel OPC van Marktplaats. Het is een Opel Insignia OPC Sports Tourer uit 2014. Een lekkere vlotte stationwagon dus. Vlot is ‘ie zeker, want de laatste iteratie van de Insignia OPC had een 2.8 liter grote V6 aan boord. Dat leverde een vermogen van 325 pk op! Dankzij vierwielaandrijving sprint je naar 100 in 6,6 seconden en met dank aan het herenakkoord onder de Duitsers is de koek gelimiteerd op bij 250 km/u. Dat zijn leuke cijfers voor een doorsnee Opel.

Dikmaakset

Normaal zouden we zeggen ‘en dat terwijl je het er niet aan afziet!’. Dat valt bij de Opel Insignia OPC wel mee. Je ziet duidelijk dat de bumpers wat dikker zijn, er zitten gigantische uitlaatsierstukken achterop, de 20-inch(!) velgen liegen er ook direct niet om en, als hoedtik naar de Opel GTC Concept uit 2007 zitten er bijzondere chromen sierstukken in de voorbumper, die de auto net even een wat eigen gezicht geven. Van binnen is het vooral heel erg Opel Insignia, waar de OPC-trekjes alleen terugkomen in de automaathendel en de Recaro-sportstoelen. Een echte sleeper is het niet. Maar, zoals Audi, BMW en Mercedes bewijzen: het kan altijd erger.

Kopen

Goed, dit is dus de duurste Opel met OPC label op Marktplaats, maar ook van het snelste, bijna het nieuwste en het grootste model met een OPC label. Houd je dat even in je achterhoofd, dan is deze acht jaar oude Opel Insignia OPC niet eens vreselijk duur. De verkopende partij wil voor deze witte sportswagon met 93.086 kilometer aan ervaring nog 24.990 euro hebben. Dat valt reuze mee! Kopen kan op de advertentie van de duurste Opel OPC op Marktplaats.