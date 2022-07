Dit is de goedkoopste Opel Astra OPC van Marktplaats

Opel kwam in 1999 op de proppen met een nieuw wapen om sportieve Golfjes het hoofd te bieden, te weten de Opel Astra OPC. Dit is nu de goedkoopste Astra OPC van Marktplaats.

De hete hatch is sinds medio jaren ’70 een bijzonder fenomeen in de autowereld. Het idee dat je in principe gewoon dezelfde auto hebt als iedereen in de straat, maar dan net wat sneller en scherper, speelt kennelijk menigeen tot de verbeelding. Nu moet ik zeggen dat ik niet per se een van deze mensen ben. Doe mij maar een coupé, desnoods met wat minder pk. Desalniettemin, als benzinehoofd kan je natuurlijk toch alleen maar liefde hebben voor het hatches. En vooral voor legendes als de Golf I GTI, Peug 205 GTI, Lancia Delta Integrale en Renault Mégane RS F1 Team R26.

Nu past de Opel Astra OPC wellicht net niet in dat lijstje. Maar de tweede generatie kon met zijn 241 pk de snelle Golfjes en Renaults uit zijn tijd zeker pesten. Het enige waar het een beetje ‘misging’ was de krachtsoverbrenging van al dat vermogen op het asfalt. De Astra had wat moeite met al dat vermogen op de voorwielen. Nu is dat sowieso een intrinsiek probleem van alle hete hatches behalve van de premium RWD Einsers. Maar sommige dealen er wat beter mee dan andere. In de Astra is de torquesteer soms een beetje te echt.

Maar is dat een complete dealbreaker? Het ligt er een beetje aan wat je belangrijk vindt. De Astra is namelijk wel gewoon vies snel, ziet er dik uit, heeft alle opties die je verwacht in een hot hatch inclusief dikke Recaro’s om op plaats te nemen en is ook weer eens wat anders dan de geijkte keuzes. Het potentieel is zeker aanwezig voor deze hele snelle C-segment Opel om een cult classic te worden, net als de Kadett C GT/E en Kadett E Gsi. Ook al omdat ze niet op elke straathoek te vinden zijn, zoals een Golf GTI.

De Astra OPC kwam oorspronkelijk op de markt in 1999 als snelle variant van de Astra G, met een ouderwets getunede atmosferische 2.0 vierpitter onder de kap. Dat er daar niet veel exemplaren van te vinden zijn, is logisch. Er werden er maar 300 van gebouwd. De facelift van de Astra G kwam er ook als OPC, nu reeds met 2.0 turbo onder de kap. Daarna kwam deze Astra H, die opgevolgd werd door de volvette Astra J OPC. Op Marktplaats zijn echter maar zes Astra OPC’s te vinden, allemaal Astra H’s. Dit zilveren exemplaar is daarvan de goedkoopste.

Het is een unit uit 2006 met 176.441 kilometer achter de rug. Alle opties die je nodig hebt zitten erop, alleen moet je natuurlijk wel een moderne navi missen. Maar goed, die nieuwste snufjes zijn ook niet altijd anders. De vraagprijs bedraagt 7.250 Euro. Koop dan?