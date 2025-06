Dit is de duurste auto op grijs kenteken!

Ja, dat zie je goed, een Rolls-Royce op grijs kenteken.

Ook rijke mensen willen graag geld besparen. Of misschien is dat juist de mentaliteit waar ze rijk mee geworden zijn. Daarom zie je regelmatig dikke bakken met Duitse exportplaten, handelaarsplaten of zelfs grijs kenteken. Wat we nog NIET eerder hebben gezien is een Rolls-Royce die geregistreerd staat als bedrijfswagen… Toch kwam @ecnerualcars er eentje tegen.

Als je de suicide doors opentrekt zie je als het goed is alleen een lege ruimte achterin. Want ja, anders krijg je geen grijs kenteken. Rondgechauffeerd worden is er dus niet bij met deze Rolls-Royce. Het kan wel, maar dan moet je naast de chauffeur plaatsnemen. Dat is niet hoe het heurt.

Zoals je kunt zien is dit een vrij recent exemplaar, want het betreft de Cullinan Series II, met de nieuwe neus die niet te missen is. Je vraagt je misschien af: was deze auto nog wel op tijd voor de bpm-vrijstelling? Die is immers per 1 januari vervallen. Het antwoord is echter ‘ja’, want de auto is eind november geregistreerd.

Het is ook niet zomaar een Cullinan, we kijken hier naar een Black Badge. Deze heeft niet alleen zwarte accenten, maar ook meer power. De V12 levert in dit geval 600 pk en 900 Nm aan koppel. Niet verkeerd voor een bedrijfswagen…

Dan nu het prijskaartje. Deze auto heeft €604.343 gekost. Daarmee moet het wel de duurste bedrijfswagen van Nederland zijn. Geloof het of niet, maar dit bedrag is dus exclusief (!) bpm. Met een normaal kenteken was de auto nog eens €142.586 duurder geweest.

Met de duurste bedrijfswagen van Nederland pakt @ecnerualcars de Autoblog Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Cullinan op Autoblog Spots!