Maakt de meest geflipte Mercedes aller tijden een comeback?

De oervader van de meest geflipte Mercedes aller tijden zegt dat er ‘ruimte is voor nog zoiets’.

Homologatieregels voor de racerij hebben vaak voor historische auto’s gezorgd. Want eigenlijk stelden de regels min of meer dat om mee te mogen doen met races, de straatauto zo ongeveer de raceauto moest zijn maar dan met een kenteken. Misschien wel de tijd waarin de meest heftige straatauto’s kwamen, was toen auto’s gehomologeerd moesten worden voor de GT1-klasse. TVR was daarvoor bijna met een bijna 1.000 pk sterke 7.7 liter V12-versie van de Cerbera op de proppen gekomen, maar de auto’s die wel kwamen zijn minstens zo doorgedraaid.

AMG CLK GTR

Eén van de meest bekende voorbeelden kwam van Mercedes. Om mee te doen aan deze klasse, werd een hypercar (die term was toen nog niet helemaal bekend) gebouwd met een 6.9 liter grote V12 achterin. Goed voor ruim 600 pk. Niet te verwarren met de CLR overigens, dat was de auto waarin Mark Webber een enorme en welbekende backflip deed in de aanloop van de 24 uur van Le Mans van 1999. De CLK GTR is ‘maar’ twee jaar gebruikt in 1997 en 1998, tijdens meerdere FIA GT-races en ook de 24 uur van Le Mans.

Straßenversion

Van de CLK GTR moest dus een oplage straatauto’s komen om mee te mogen doen. Dat werd de Mercedes AMG CLK GTR Straßenversion. Van deze illustere straatracer zijn 28 stuks gebouwd: 20 coupés, zes roadsters en twee prototypes. Wat de CLK GTR in beide configuraties zo bijzonder maakt is de naam CLK. Voor deels gemak en deels promotionele doeleinden werd gekozen om de GTR te voorzien van vele onderdelen van de CLK (C208) die rond deze tijd debuteerde. De herkenbare vier koplampen bijvoorbeeld, zelfs een bumper en grille die min of meer hetzelfde ontwerp volgt van sommige CLK-versies. Achterlichten, spiegels, deurgrepen, zelfs gedeeltes van het interieur zoals het stuur, de luchtroosters en vele andere details werden zo van de CLK af gehaald. En natuurlijk het welbekende Mercedes-ornament voorop.

HWA

Mercedes bouwde de CLK GTR in samenwerking met AMG, wat toen nog niet 100 procent van het Duitse merk was. Aanvoerder was Hans-Werner Aufrecht, één van de oprichters van AMG in de jaren ’60. HWA AG is altijd een tak van Mercedes gebleven, zelfs nu nog. Hun hoofdkwartier in Affalterbach is nog steeds bezig met van alles en nog wat. Zo staan er allerlei prototypes van modellen die het nét niet haalden.

Wat het wel haalt is een moderne interpretatie van een andere grootheid, de Mercedes 190E in Evolution-specificatie die meedeed aan de DTM. HWA is van plan om een bijzondere futuristische versie hiervan op de markt te brengen. Deze krijgt een V6 met 449 tot 500 pk. Een bijzonder project, en daar blijft het niet bij.

Nieuwe V8-restomod op komst

In gesprek met de CTO van HWA, Gordian von Schöning, wist Carscoops los te peuteren waar het merk nu mee bezig is. Hij zegt namelijk dat meer projecten in de trend van de HWA Evo onderweg zijn. De eerst volgende wordt daardoor naar verwachting ook een opnieuw tot leven gebrachte Mercedes-klassieker. Von Schöning zegt dat deze een V8 gaat gebruiken. HWA vindt nog steeds de V6 een perfecte aandrijflijn voor de 190E-hommage, maar sommige klanten ‘wensten toch meer cilinders’. Terwijl wij juist zouden afknappen op het feit dat de originele 190E Evo maar vier potten had. Enfin, de nieuwe HWA wordt een Mercedes-hommage met V8. Daarmee kader je de historie van AMG niet perse af, dus wachten we nog even af.

Nieuwe hypercar

Waarom dan die hele intro over de AMG CLK GTR? Naast de modellen in de geest van de Evo wil HWA ook werken aan hun eigen hypercar, als een soort gevolg op de CLK GTR. Waar de kracht wordt om niet te kijken naar wat Mercedes doet en ook niet om een hommage te zijn aan de CLK GTR: gewoon kijken naar wat er zou gebeuren als HWA carte blanche zou krijgen om iets te ontwerpen.

HWA probeerde al eens een ‘nieuwe CLK GTR’, maar dan als een Mercedes.

Specifieker dan dat wordt het nog niet, maar HWA is een goede kandidaat om eens met iets eigens te komen. Het bedrijf hielp Pagani bijvoorbeeld ook met de Mercedes V12 klaar maken voor de Pagani Huayra en ook de GMA T.50 en Aston Martin Valkyrie hebben invloeden gehad van HWA. Ook helpt HWA met het hele bouwproces van de DeTomaso P72.

Het hypercar-project van HWA staat nog in de kinderschoenen, hordes als homologatie en andere vormen van goedkeuring laten nog even op zich wachten. En zoals het lijkt gaat HWA niet de koplampen van een AMG GT hergebruiken, maar qua know-how en hoe geflipt dit kan worden zou er wel eens een CLK GTR-opvolger op komst kunnen zijn. We zijn benieuwd!