Duur, maar zo fijn: Rolls-Royce Cullinan Series II #test

Over vermogen praat je niet en een Rolls-Royce krijgt geen facelift. Net als de eigenaren, die hebben ook de eeuwige jeugd.

Toch wist Rolls-Royce de Cullinan nóg beter te maken. Aan deze keuze van woorden, blijkt maar weer dat er toch een PR-man in mij verloren is gegaan. Anyway, terug naar de Cullinan. Een succesvol model heeft geen ingrijpende aanpassingen nodig, vandaar de relatief milde opfrisser van de eerste SUV van Rolls-Royce.

De Cullinan neemt inmiddels royaal meer dan de helft van de productie van Rolls-Royce voor zijn rekening. Het blijkt dat de ultra-rijken dezelfde smaak qua auto’s hebben als de Captur en Niro rijdende babyboomers: hoger zitten en instappen is wel zo prettig.

Als een wolkenkrabber

Ze bedoelen het niet eens ironisch, hoewel je dat bij Britten nooit zeker weet. Tot hun grote verbazing bleek de Cullinan niet alleen “een uiterst bekwaam off-road voertuig”, maar bleek het ook vaak “dagelijkse auto voor veel eigenaren”.

Ook verwijzen ze naar verlichte wolkenkrabbers in megasteden, aangezien de Cullinan daar veelvuldig rondrijdt, verwijzen de designers met L-vorm dagrijverlichting daar naar.

De dagrijverlichting is één van de vernieuwingen, daarnaast heeft de verlichte Pantheon-grille een lagere rand en een nieuwe gepolijste horizontale ‘horizonlijn’ tussen de dagrijlichten. De nieuwe V-vorm in de bumpers is voor Rolls-Royce begrippen best spannend.

Aan de achterzijde domineren de vierkant uitlaatsierstukken, die overigens nét niet goed verbergen dat de eigenlijke uitlaat een andere vorm heeft. Ook nieuw is dat er tegenwoordig af fabriek 23” velgen gemonteerd kunnen worden. Het ziet er op een Cullinan nog niet eens overdreven groot uit.

De Cullinan uit de test is geen Black Badge uitvoering, maar ik zal jullie leren hoe je die kunt herkennen. Bij de Rolls-Royce Cullinan Black Badge is alles wat chroom of glimmend was in zwart uitgevoerd. En alles wat zwart was wordt in carrosseriekleur gespoten. Voor de goede orde krijgt de Black Badge ook nog eens 25 extra paarden onder de motorkap.

Goddelijke V12

De V12 is niet alleen groot (6,75 liter), maar ook nog voorzien van twee turbo’s. De twaalfcilinder heeft zo weinig moeite met de dik 2.5 ton van de Cullinan, dat Rolls-Royce de automaat instrueert om standaard in de tweede versnelling te vertrekken. Met een maximumvermogen van 571 pk én een maximumkoppel dat al bij 1.750 tpm op 850 Nm is het niet nodig om je al te druk te maken.

Mocht het nodig zijn, dan kan in stand Low (een chiquere benaming voor de Sport-stand) naar de 100 worden gesprint in 5.3s. Als je wilt, dan haalt de Cullinan 250 km/u. Eigenlijk is de Rolls-Royce Cullinan te chique om echt een sprintje te trekken in de test.

Loungen in de Cullinan

Na een druk op knop (op het het dashboard of de C-stijl) trekt de Cullinan de deur voor je dicht. De rust is weldadig, ook nadat je de forse sterke V12 hebt gestart. Het is niet alleen dat de aandrijflijn weinig van zich laten horen (dat zijn we met de opkomst van EV’s wel gewend), maar juist ook de rest van het interieur wat je hartslag subiet laat dalen.

De geluidsisolatie, de dikke wollen tapijten, het zachte leer, alles is van een topniveau. Je zit hoog, verheven en door alle luxe ook afgescheiden van de buitenwereld. Haast heb je nooit, want de rest van de wereld wacht op jou.

Uiteraard word je niet alleen omgeven door traditionele materialen, ook de broodnodige technologie houdt Rolls-Royce up-to-date. De Cullinan kreeg in feite de displays van de Spectre. Voor je neus vind je een glazen plaat met Centraal Informatie Display. Dit is gekoppeld aan het nieuwe SPIRIT-besturingssysteem wat ook geïntroduceerd werd op de elektrische Rolls-Royce Spectre.

Het infotainmentsysteem met touchscreen kreeg ook een opfrisser en werkt prima. Een interessante link naar het verleden is het analoge klokje en een kleinere Spirit of Ectasy die ook in het dashboard te vinden zijn.

Zonder de volledige optielijst door te akkeren, is er één optie die er inmiddels bijna bij hoort bij Rolls-Royce: de Starlight Headliner. Twee man zijn 9 uur bezig om 1.500 gaatjes in het plafond te prikken. Even zoveel lampjes geven een magisch effect. Niemand heeft een Starlight Headliner nodig, maar fraai is het wel.

Een magisch tapijt

De rest van de wereld lijkt er niet toe te doen. Hobbels, drempels, gaten in de weg. Ze verdwijnen een groot deel van de tijd. De lange wielbasis, een onderstel met mooie componenten en standaard luchtvering vormen de basis. Daarnaast gebruikt Rolls-Royce camera’s om het wegdek te scannen en past daar de luchtvering en schokdemping op aan.

Voor de snelste rondetijd heeft de gemiddelde Rolls-Royce eigenaar wel wat anders in de parkeerkelder. Het is de kracht van de Cullinan dat je best tempo kan maken, maar je zelf niet gehaast voelt.

Sparen maar.

De prijzen van Rolls-Royce Cullinan op Nederlands kenteken variëren zo’n beetje van €411.376 tot €623.126. In dat bedrag zit een ruime ton aan BPM, dat moet je maar zien als aflaat om wat CO2 de lucht in te mogen blazen. De huidige vanafprijs van de Rolls-Royce Cullinan Series II is €542.995.

De Rolls-Royce Cullinan is ook als Series II een goddelijke auto. Het is dan het onverstandig is om meer dan één nier te verkopen, dus het blijft bij dromen.