EV-vlaggenschip ‘kan terug naar ICE’ door tegenvallende vraag

Ja, er wordt weer overwogen om een EV-only vlaggenschip een verbrandingsmotor te geven als het tegenvalt.

Het adagium ‘if you ask people what they wanted in, they would have said faster horses’ door Henry Ford (ook al schijnt hij dit nooit zo gezegd te hebben), gaat nog steeds op. Mensen die dingen roeptoeteren op het internet mogen dan wel zeggen dat EV helemaal niks wordt, maar je innoveert niet door maar te blijven bij de comfortzone. Want mensen neigen nou eenmaal naar het haten van verandering die hen dwingt om uit die comfortzone te stappen. Kortom: het is best logisch dat als een fabrikant denkt dat EV wél de oplossing is, ze die wens flink doordrukken. Denk aan Mercedes.

Keutel intrekken

Toch ligt de realiteit iets anders. Ja, er blijft altijd vraag naar EV’s. Maar recent blijkt dat er toch ook nog steeds een enorme vraag is voor auto’s op benzine. Tot een punt dat merken die grootschalig aankondigden om EV-only te gaan nu de keutel intrekken. Het zet automerken in een gekke spagaat. Enerzijds zijn de miljoenen om EV’s te ontwikkelen nu al uitgegeven en wil je die terugverdienen door de producten aan te bieden. EV’s zijn compromislozer dan dat ze gisteren waren, laat staan jaren terug, dus morgen zijn ze nóg compromislozer. En toch wil het bepaalde merken maar niet lukken.

Volgende Stellantis-‘slachtoffer’

Het enorme concern Stellantis heeft hier een oplossing voor. Veel van hun auto’s zijn gebouwd op een platform dat op en top EV-ready is. Maar bij auto’s als de Jeep Avenger en Citroën ë-C4 werd al snel duidelijk dat een EV in dit segment een beetje eng is, dus kwam er een benzine- of hybridevariant naast. Ook dit past op dit platform. Bij de Dodge Charger was het nog lastiger: daar zou de EV de baanbrekende variant worden, maar wordt nu de zescilinder op benzine gepusht. Bij Fiat valt de vraag voor de volledig elektrische 500e nu dusdanig tegen dat er tegen de initiële bedoelingen in een hybride variant komt. Kortom: EV’s van Stellantis kunnen terug naar benzine wanneer nodig. Eigenlijk wil je dat natuurlijk niet.

DS N°8

Er is nu weer een auto die deze behandeling kan krijgen, als het aan productplanner Cyprien Laurentie ligt. En dan hebben we het over de DS N°8, het nieuwe vlaggenschip van het premiummerk van Citroën. Deze coupé-achtige crossover is bedoeld als EV en enkel als EV, om van DS een futuristisch toekomstbestendig merk te maken. En dat is even wennen, zo geeft Laurentie toe. Ook al wordt de actieradius van 750 km neergezet alsof het volgens het merk redelijk compromisloos is.

Uitdaging DS N°8

Volgens Laurentie is het ultieme doel om iedereen het eens te laten proberen. Da’s makkelijker gezegd dan gedaan, want een groot deel van de ervaring en waar mensen sceptisch over zijn is het dag tot dag ermee leven. Dus zou je er eigenlijk eentje moeten kopen. Mocht dat tegenvallen bij de elektrische DS N°8, dan is er de optie om toch een hybride variant uit te brengen.

Da’s geen verrassing, want de DS N°8 deelt zijn platform met de andere Stellantis-crossovers, de Opel Grandland, Peugeot 3008/5008 en Citroën C5 Aircross. De DS is dan ook de enige van dit viertal waar geen niet-EV-versie van is. Het toevoegen van de PHEV-aandrijflijn is dus zo geklaard. Laurentie zegt dat ze nauwlettend in de gaten houden wat de N°8 doet qua verkopen en of bijschakelen met benzineversies nodig is. (via Autocar)