Heerlijke Alfa Romeo 8C van Jan des Bouvrie te koop - Autoblog.nl

Weet jij nog welke bekende Nederlander het aandurfde om een heuse Alfa Romeo 8C te bezitten?

Als je het hebt over de auto met de beste soundtrack, wordt door velen de Maserati GranTurismo genoemd. Deze heeft namelijk een 4.7 liter grote V8 aan boord met een soundtrack die alleen de Italianen een dergelijke auto kunnen meegeven. De motor maakt deel uit van de F136-familie (in de GranTurismo F136 Y) en deze heeft de voorruimte van vele Italianen gezien.

8C

Als F136 YC heeft deze 4.7 V8 ook nog in een Alfa Romeo gelegen. Voor iedereen die dacht dat zij de magie van het sportwagens bouwen vergeten waren. Die werden even wakker geschud door de Alfa Romeo 8C Competizione. Letterlijk, deze coupé had de motor voorin, aandrijving op de achterwielen en produceerde eenzelfde heerlijke V8-brul.

Exclusief

Je hoort meer van de GranTurismo omdat deze wat ‘gewoner’ is. Hij was goedkoper dan de 8C en bovendien was de Alfa Romeo 8C Competizione bedoeld als gelimiteerde editie. 500 stuks zouden er van komen. Die zijn er ook gekomen. Een paar daarvan zijn in Nederland geland, waarvan deze witte van origine. Hij is namelijk nieuw besteld door een Nederlandse bekendheid.

Wit/zwart

De kleuren geven al het één en ander weg. Als je niet beter zou weten, zou je het welhaast saai noemen. De 8C was beschikbaar in een handjevol hele gave kleuren, de lanceerkleur Rosso Competizione is een erg gave tint. Deze witte 8C is de enige in het wit. Dat wilde de eigenaar die de auto vanaf zijn geboorte hier heeft opgevoed: de witte Alfa 8C is/was van Jan des Bouvrie.

Unieke wens

Je kunt (meubel)designer Des Bouvrie kennen van zijn simpele stijl: vooral wit en hier en daar wat zwart speelden een rol in zijn ontwerpen. De 8C beaamt dat prima. De één zal het saai noemen, maar het past wel bij de inmiddels overleden ontwerper. Het verhaal gaat dus dat de 8C initieel niet leverbaar was in wit, maar Des Bouvrie moest hem perse in het wit hebben. Des Bouvrie staat ook bekend als een persoon die houdt van zijn auto’s en dan ben je zeker bereid om daar meer moeite voor te doen dan gemiddeld. De importeur heeft het verzoek bij Alfa binnen kunnen krijgen en zo geschiedde de dat Jan des Bouvrie de enige Alfa Romeo 8C Competizione in het spierwit (zonder metallic of parelmoereffecten zoals bij Bianco Madreperla) bemachtigde.

Afscheid

Jan des Bouvrie zag een klassieker in de Alfa 8C en zou de auto vasthouden zo lang hij kon. Dat zou dus tot zijn overlijden in 2020 zijn. Een geforceerd afscheid, helaas. Voor men die de Alfa 8C van Jan des Bouvrie wel zagen zitten, een beetje een bitterzoete wens, is dat goed nieuws. De auto staat namelijk te koop. Des Bouvrie heeft er 19.611 km op kunnen zetten in twaalf jaar tijd. Nog wat algemene info: het gaat dus om een 4.7 V8 die gekoppeld is aan een semi-automatische versnellingsbak. De 8C wist 450 pk te leveren.

Interesse? Bezoek dan vooral de website van de adverteerder die 260.000 euro voor de bijzondere Alfa 8C van Jan des Bouvrie wil hebben.

Met dank aan Lennart voor de tip!