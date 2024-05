Winst Audi keldert dramatisch vanwege problemen met V6 en V8

Het eerste kwartaal van 2024 was “uitdagend”, zoals Audi het zelf omschrijft.

We schreven vorige week al over de kwartaalresultaten van de VAG als geheel. Die waren niet bijster goed, maar we moeten het ook nog even specifiek over Audi hebben. De resultaten van Audi waren namelijk ronduit dramatisch te noemen.

Zo’n beetje alle Europese merken zagen de winst dalen in het afgelopen kwartaal, maar bij Audi ging het wel heel hard achteruit. Waar het merk met de vier ringen in Q1 van 2023 nog €1,8 miljard winst maakte, was dat nu slechts €466 miljoen. Dat is een daling van bijna 75%…

Vanwaar deze enorme daling van de winst…? Audi houdt het redelijk algemeen in het persbericht, door de slechte resultaten toe te schrijven aan “afnemende verkopen, logistieke vertragingen en een moeilijke leveringssituatie.”

Automotive News Europe weet echter te melden dat het aan een specifiek onderdeel lag. Een toeleverancier kwam niet over de brug met een cruciaal onderdeel dat gebruikt wordt bij de V6- en V8-motoren. Daardoor konden diverse modellen niet geleverd worden.

Het zou gaan om een riem die gebruikt wordt bij de startgenerator van mild hybrid modellen. Bij mild hybrid denk je misschien aan instapmodelletjes, maar ook de topmodellen – zoals de RS6 – zijn tegenwoordig mild hybrids, om de uitstoot enigszins binnen te perken te houden.

Zo zie je maar weer dat problemen met één onderdeeltje een hele grote impact kunnen hebben. Om niet afhankelijk te zijn van één partij is Audi naar verluidt inmiddels bezig om een tweede leverancier te strikken. Als het goed is zullen de resultaten de rest van het jaar dus weer iets beter zijn.

