Dit zijn 12 bijzonder lelijke Ferrari’s op een rij

Ja, een lelijke Ferrari is dus gewoon een ding. En nee, de Purosangue mag niet meedoen.

Lelijke Ferrari. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Een Ferrari is bijna altijd heel erg mooi, toch? In veel gevallen is dat ook zo. Een Ferrari is bijna altijd laag en breed en voorzien van fraaie proporties. En omdat Ferrari het merk is met enorm veel aanzien vanwege de exoten die ze bouwen, zou je kunnen aannemen dat ze alle mooi zijn. Maar dat zijn ze niet. Oh, nee, absoluut niet. Er zijn voldoende ‘meh’-ontwerpen van het merk. Zeker als je het vergelijkt met concurrenten als Maserati en Lamborghini..

Maar sommige zijn lelijker dan anderen. Speciaal voor deze zondagochtend nemen wij de lelijkste Ferrari’s met je door!

Ferrari 365 GTC (Michael)

1968 – 1970

Hoofdredacteur @michaelras vind de 365 GTC echt de allerlelijkste Ferrari ooit gemaakt. Daar was hij hel uitgesproken over. Het is wel een Ferrari die een beetje lastig oud wordt. Dat komt ook door de periode waaruit de auto stamt. De jaren ’60 waren de hoogtijdagen voor Ferrari en eigenlijk alle supercarbouwers.

Daarna werd alles toch een beetje minder. Niet alleen omdat de hoekige designtrend zijn intrede deed, maar ook omdat er meer eisen kwamen op het gebied van veiligheid. De 365 GTC is wel het ijkpunt dat het allemaal minder werd.

Ferrari 365 GT NART Spyder

1969

Uiteraard heeft @machielvdd iets tegen deze auto. De kleur zwart is geen kleur en de overhangen zijn veel te groot. Tja, dan jaag je Machiel wel tegen je in het harnas. Nu moeten we er wel bij vermelden dat de auto voornamelijk functioneel was en dat die neus afkomstig is uit de racerij.

Nu is het officieel geen Ferrari. Ze hebben niet ‘m gebouwd, maar wel goedgekeurd. Helaas hebben we de foto’s nog.

Ferrari 365 GT4 2+2 (Michel)

1972 – 1976

Voor collega @Michel is een andere 365 GT onvergeeflijk, namelijk de GT4 2+2. Dit is een bijna ruime en grote Ferrari. Iets dat natuurlijk niet helemaal past bij een Ferrari.

Wellicht dat als het een Lancia of Maserati was, we het allemaal schitterend zouden vinden. De rechte lijnvoering, logge proporties en het wat lompe voorkomen zijn in lk geval niet besteed aan onze Eendenspecialist.

Ferrari 308 GT Rainbow (Willem)

1976

Normaal gesproken halen we de 308 GT4 erbij om aan te geven hoe lelijk Ferrari’s kunnen zijn. Maar dit zijn auto’s die fraai oud worden, zeker als je kijkt naar het interieur. Bertone ging vól wigvorm met de 308 GT4 Rainbow. Nu was het een beetje mode, die vorm, dus we vergeven het de Italianen. Oh, nee, toch niet: want kijk er eens naar. De auto werd in 1976 op de Salon van Turijn onthuld.

En waar we de Alfa Romeo Carabo Lancia Zero en Lamborghini Countach gewldig vonden, is dat niet het geval met de 308 GT4 Rainbow. Ondanks dat de basis een Ferrari 308 was, is de wielbasis met 2,45 meter afwijkend van de 308 GT (2.34 meter) en 308 GT3 (2,55 meter). De Rainbow is zeker interessant en absoluut voer voor lange gesprekken over auto’s. Maar voor Ferrari was het duidelijk dat de opdracht van de Mondial naar Pininfarina ging, niet naar Bertone.

Ferrari 288 GTO EVO (Onno)

1985 – 1988

Tussen de Ferrari 288 GTO en de Ferrari F40 zit nog een model. Deze is niet heel erg bekend, maar wel bij collega @onno. De Ferrari 288 GTO Evoluzione is voor hem de lelijkste Ferrari ooit gemaakt. Nu moeten we het de auto vergeven, het is voornamelijk een competitie-auto bedoeld om zo snel mogelijk te zijn.

Het is dus wel functioneel lelijk. Het is met name de voorzijde die Onno dwars zit, met die zielig kijkende vierkante koplampen. Met de Bassie en Adriaan klapkoplampen omhoog wordt het er niet veel beter op.

Ferrari 348 Zagato Elaborazione (Martijn)

1990

Zagato is altijd goed om de meningen te verdelen. Sommigen mensen vinden Zagato-ontwerpen erg mooi, anderen vinden Zagato-ontwerpen heel erg lelijk. Voor Cameraman @martijngizmo is de 348 Zagato Elaborazione (geen Ebola, da’s wat anders) het lelijkst.

Nu is het wel heerlijk fout, maar desalniettemin bijzonder lelijk. Aan de andere kant, de auto gaf links en rechts al een beetje een hint van wat we konden verwachten van de opvolger van de 348, de F355.

Ferrari 512M (Nicolas)

1995 – 1996

Hoe vaak kun je een facelift uitvoeren? Normaal gesproken is de eerste facelift nog te doen, daarna wordt het cringy. Kijk maar naar de Mercedes-Benz SL (R230) of de Saab 9-5 (YS3E). De Ferrari 512M mag ook in dat rijtje. Het was namelijk een enorm fiasco. De auto combineert een vroeg jaren ’80 ontwerp met jaren ’90 details. Alsof je oma onder tattoo’s zit. Ondanks dat de F355 en 456 GT lange tijd hun klapkoplampen behielden, vervielen deze bij de 512 Modificata.

De achterzijde is zo mogelijk nog erger: de ronde achterlichten waren zo misplaatst als schuine moppen van een roze konijn bij een begrafenis. Lichtpuntje: in technisch opzicht waren deze auto’s aanzienlijk beter en fijner om te rijden. Maar jemig, kijk er eens naar. Voor redacteur @Nicolasr was het eenvoudig: dit is de lelijkste Ferrari ooit gebouwd.

Ferrari F50 (Loek)

1995 – 1997

Op papier is het recept voor de Ferrari F50 natuurlijk geweldig. Een atmosferische V12 die enigszins is afgeleid van de Formule 1-auto van die periode. Het grote probleem van de F50 was de F40. De F50 was langzamer, vandaar dat Ferrari het niet toestond dat men die twee ging vergelijken.

Deed men dat toch, kreeg het desbetreffende magazine geen demo-auto’s van Ferrari mee. Maar er was nog een probleem. Het ding was lelijk! De ronde vormen hadden hun intrede gedaan en de F50 moest er ook aan geloven. De auto lijkt op een keurige supercar die ze hebben laten smelten. Voor onze GTI-rijdende @Loek is dit toch wel het hoogtepunt qua lelijke Ferrari’s.

Ferrari 575 GTZ (Wouter)

2006

Gelukkig zijn er maar zes van gemaakt. Het ontwerp is bijzonder origineel en typisch Zagato. Bij Aston Martins werkt het veel beter. Wellicht omdat die met een andere pen ontworpen zijn. De Ferrari 575M had al een Italiaans koetswerk. Dat is nu Italiaanser. Het is een auto waarbij alle details schitterend zijn en tot in het fijnste detail uitgewerkt.

Het probleem is dat het geheel samen niet echt lekker oogt. Integendeel. Er is ook geen hoek waar de auto ‘lekker’ oogt. Of het nu de wheel gap is, de Tesla-esque panel gaps, de standaardwieltjes, de two-tone kleuren: het valt allemaal niet lekker op het netvlies. Maar ja, neem dit mee naar een Cars & Fristi-meeting of een flashmob voor Ferrari-eigenaren en je bent de held van de dag. Voor Wouter is dit de meest onvergeeflijke en moeilijk lelijke Ferrari ooit gebouwd.

Ferrari California (Ruben)

2008 – 2012

Collega @RubenPriest heeft wel wat met Italiaanse schoonheden met een V8. Wat niet bij iedereen bekend, is dat het California in eerste instantie als Maserati project begon. Misschien dat de hardpoints voor een Maserati klaar waren en maar daaromheen een Ferrari hebben getekend. De voorzijde is al behoorlijk gekunsteld, maar die achterkant is voor de meeste mensen een hele dikke no go.

Hoge enkele ronde achterlichten, verticaal gestapelde uitlaten en dan dat lampencluster. Ook de verhoudingen zijn een beetje raar, met name op kleine velgen is er visueel te veel gewicht op de achteras. Qua kilootjes is dat ook zo, overigens. De voorzijde is overigens best fraai en de California is ook best praktisch met een achterbankje en metalen klapdak.

Ferrari 612 met kleine wielen in het geel of rood (Bonus)

2004-2011

De Ferrari 612 Scaglietti groeide van een bijzonder lelijke gans tot een schitterende zwaan. Ofzo. Kijk, de 456 GT is een tijdloze schoonheid. De 612 was dat sowieso niet. Het idee qua design was niet ineens zo slecht, maar de uitwerking was dat wel. Dat komt omdat Ferrari de motor zo goed als in zijn geheel achter de vooras wilde hebben.

Ook moesten er vier personen ruim in zitten. Daardoor waren de proporties heel erg uitgerekt. In het felgeel of Rosso Corsa werd het alleen maar erger. Naarmate de jaren vorderde, paste Ferrari het model beetje bij beetje aan. Met name met de grote BBS-wielen en subtiele verlaging was het ineens wel een fraaie verschijning. Is dit wel dezelfde auto?

Ferrari 410 Superamerica

1958 – 1959

En we eindigen met de schier onbegrijpelijke smaak van onze hoofdredacteur. Die wilde de 410 Superamerica erin hebben. Aangezien hij de gevulde koeken uitdeelt op de redactie (en de vakantieaanvragen goedkeurt), gehoorzamen wij braaf uiteraard. Voor hem was de 410 Superamerica ook een enorme pijn aan de ogen.

Deze auto was nog nét van voor de stylingrevolutie van Pininfarina waarin alles kon en alles mocht. Ondanks dat iedereen denkt dat een klassieke Ferrari automatisch mooi is, bewijst deze 410 America van Ghia het tegendeel. Of Michael begreep de vraagstelling niet en nomineerde de tofste Ferrari’s ooit gebouwd in plaats van de lelijkste. Dat kan natuurlijk ook.

