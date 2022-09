Duurste Ford van Marktplaats is één brok geweld

De duurste Ford van Marktplaats spreekt weinig tot de verbeelding.

Gisteren is de nieuwe Ford Mustang (S650) onthuld. Dat is wel even een dingetje, want dit gaat waarschijnlijk de laatste Mustang worden ‘zoals we hem kennen’. En het lijkt een soort evolutie van het huidige model. We verwachten dus dat dikkere modellen zoals de Shelby-varianten nog wel komen.

Ford Shelby GT500

De dikste van de vorige generatie ligt nog vers op ons netvlies. Dat is namelijk de Ford Shelby GT500. De ‘officiële’ Shelby van Ford kwam in de smaakjes GT350, GT350.R en GT500, waarvan die laatste de dikste, snelste, bruutste en noem het maar op was. Denk aan 760 pk uit een gigantische 5.2 V8 met compressor. Bruut spul, te bruut voor onze markt. Alleen de VS kreeg deze extreme Shelby.

Duurste Ford van Marktplaats

Toch vinden we een Ford Shelby GT500 als duurste Ford van Marktplaats. Ja, iemand heeft er eentje naar Nederland gehaald! Het gaat om een betrekkelijk saai exemplaar. De kleur is Iconic Silver en de auto heeft niet het optionele track package. Je krijgt dus ‘slechts’ een kleine achterspoiler in plaats van een grote koolstofvezel achtervleugel. Mag de pret niet drukken, toch?

Waarom?

Waarom iemand het nodig vond om dit apparaat te importeren: geen idee. Soms is de ‘waarom’-vraag ook niet zo relevant. We kunnen het ook gewoon bloedgaaf vinden! Zoals gezegd is de krachtbron dus een 5.2 liter grote V8 met compressor. Deze levert 760 pk. Flink geweld, en dat alles op de achterwielen. Het ding is wel aardig aangekleed en meer pk dan dit ga je niet snel tegenkomen op de Nederlandse wegen.

Kopen

Uiteraard is de duurste Ford van Marktplaats ook echt een duur apparaat. Voor deze Shelby GT500 wil de verkoper 194.945 euro vangen. Dat voor een exemplaar uit 2020 met 15.185 mijlen of 24.438 km op de klok. Superlatieven zijn er bijna niet genoeg voor deze auto, maar erg lekker is het allemaal wel. Durf jij het aan? Dan kan je terecht bij de advertentie voor de duurste Ford op Marktplaats.