Aston Martin viert feest met DB5 (of is de DB12 mooier?)

Aston Martin viert feest, want de DB5 is jarig. Hiep, hiep Hoer A!

Een van de meest legendarische auto’s ter wereld moet wel de Aston Martin DB5 zijn. Zoals altijd zat Aston Martin heel erg krap bij kas bij het ontwikkelen van de DB5. Het was dan ook een doorontwikkeling van zijn voorganger, de Aston Martin DB4 (je verzint het niet, hè).

Tn opzichte van de DB4 zijn er twee dingen wezenlijk anders. Ten eerste het koetswerk had een andere vorm. Ondanks dat zowel de DB4 als de DB5 een koets hadden dat door Carrozzeria Touring Superleggera was geklopt. Beiden zijn ook getekend door Federico Formenti. De DB5 was er in drie koetswerkvarianten: coupé, cabrio (123 stuks) en Shooting Brake (13 stuks).

Aston Martin viert feest

Een ander groot verschil met zijn voorganger was de motor. Dat was een compleet nieuwe 4 liter zes-in-lijn motor, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak van ZF. Een vijfbak in 1963 was bijzonder exotisch, drie- en vierbakken waren toen echt nog de norm. Overigens, vroege exemplaren hadden een vierbak met overdrive en sommige DB5’s hebben een – horror – automaat.

De motor leverde een meer dan gezonde 282 pk, waarmee het destijds een van de krachtigste en snelste auto’s wereldwijd was. Nu zal er een kenner in de comments zijn die zal zeggen: die motor zat al in de DB4 Vantage en dat klopt helemaal. Heel eventjes is die ook in de speciale DB4 Vantage geleverd. In de DB5 zorgde het voor een topsnelheid van 233 km/u.

De Britse coupé maakte op de IAA in 1963 zijn debuut, precies 60 jaar geleden. Dat moet een leuke beurs zijn geweest, want er stonden ook primeurs als de Porsche 901, Alfa Romeo Sprint GT en de NSU Prinz 1000. De auto sloeg in als een bom. Middels de film Goldfinger maakt de auto internationale furore. Grappig, oorspronkelijk reed James Bond een Bentley en later een Aston Martin DB MkIII.

DB12 is er ook

De Aston Martin DB12 die er naast staat, kan bijna niet meer verschillen. Er zit zestig jaar ontwikkeling tussen. Net als de DB5 is de DB12 een doorontwikkeling van zijn voorganger (de DB11). Overigens lijkt de afstand groter te zijn dat deze is. Er was nog wel een DB6, DB7, maar geen DB8. Wel een DB9, maar geen DB10. Dus het is niet dat we zes generaties verder zij.

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de DB12 enkel en alleen een V8, maar deze is met 680 pk (veel) krachtiger. Mede daardoor noemen de Britten het ook een ’s wereld eerste Super Tourer. Daar heeft iemand een paarse corduroy broek aan op de marketingafdeling.

Is er verder wat nieuws te melden? Nou, nee. Eigenlijk niet. Het is een 60 jaar oude DB5 naast een splinternieuwe DB12. Maar kom op, als we dat heugelijke moment niet meer kunnen delen op een blog over auto’s, waar dan nog wel?

Dus eindigen we ‘m met een klassieker: welke van de twee neem jij mee naar huis? En in welke kleur wil die DB5 dan?