Dit is de duurste Lamborghini LM002 ooit - Autoblog.nl

De Rambo Lambo heeft een recordbedrag opgebracht. Dit is dus de duurste Lamborghini LM002 tot op heden.

De Lamborghini Urus is een schot in de roos. Dat kon ook bijna niet anders. Een SUV met dik 600 pk en de extreme looks van een Lamborghini sluit helemaal aan op de huidige smaak c.q. wansmaak. De Urus gaat daarom – voor Lamborghini-begrippen – als warme broodjes over de toonbank.

Zo’n Urus is leuk om mee te patsen, maar het is natuurlijk geen auto waarmee je off-road veel kunt. In de jaren ’80 had Lamborghini een auto die wel degelijk zijn mannetje stond op een ruige ondergrond: de inmiddels legendarische LM002. Ook wel bekend als de ‘Rambo Lambo’. Of zoals ze in België zeggen: de ‘Jürgen Conings Lambo’.

Nu moest je ook wel zo’n beetje Rambo zijn om de koppeling in te trappen en de pook in de juiste versnelling te krijgen. Daarmee is dit een auto voor échte mannen en verbleekt de Urus onmiddelijk tot een kappersauto. De LM002 was ten slotte ook in eerste instantie ontwikkeld als legerauto, net als de Hummer H1. In tegenstelling tot de Humvee heeft de LM002 echter geen rol van betekenis kunnen spelen op militair vlak.

Ook qua cilinders moet de Urus in de LM002 zijn meerdere erkennen. De Rambo Lambo heeft namelijk geen V8, maar de 5,2 liter V12 uit de Countach. De prototypes die aan de LM002 vooraf gingen hadden overigens wél V8’s (Amerikaanse), maar de Italianen kozen uiteindelijk toch voor hun eigen V12.

De LM002 was uiteraard geen auto voor de massa en er zijn er daarom ook maar 328 van gebouwd. Daarmee is het een van de zeldzaamste modellen uit de geschiedenis van het merk. De gebouwde exemplaren hadden overigens niet allemaal een identieke motor. 175 waren er uitgerust met de Quattrovalvolve-versie van de V12, die over vier kleppen per cilinder en zes Weber-carburateurs beschikte. De rest was voorzien van een injectiemotor om aan uitstootnormen te kunnen voldoen. De twee varianten kun je uit elkaar houden door naar het formaat van de bult op de motorkap te kijken.

De ouderwetse carburateur-versie is niet zeldzamer, maar wél meer gewild. Dat bleek afgelopen weekend weer tijdens een veiling van RM Sotheby’s. Daar ging deze zwarte LM002 uit 1988 namelijk weg voor €393.125. Zoveel was er nog niet eerder voor een exemplaar neergeteld, wat dit dus de duurste Lamborghini LM002 ooit maakt.

Foto’s: RM Sotheby’s