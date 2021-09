Te veil: Lamborghini Countach als peperduur bouwpakket

Er duikt een Lamborghini Countach op die volledig compleet is, maar niet alles zit waar het hoort. Dat maakt deze Lamborghini Countach waarschijnlijk het duurste bouwpakket van het moment.

Houd jij van modelauto’s, maar wil je ook iets te doen hebben? Dan is een bouwpakket erg leuk. Op miniatuurschaal een beetje in de weer met alle onderdelen die een auto rijk is om vervolgens te kunnen zeggen dat je hem echt zelf hebt gebouwd. Velen zien het als een hobby.

Lamborghini Countach bouwpakket

Vind jij nou een miniatuur-bouwpakket te klein en heb je een flinke duit te spenderen? Dan is er goed nieuws: er wordt een Lamborghini Countach verkocht en het is net een soort groot bouwpakket. Je koopt namelijk alle onderdelen van een Countach, maar er moet nog even aan gesleuteld worden voor je kan spreken van een Countach.

5000 S

Het levensgrote bouwpakket is een Lamborghini Countach 5000 S uit 1982. Waarom staat hij er zo belabberd bij? Welnu, de auto zou volledig gerestaureerd worden in 2008. De klant die hem bij een garage had gezegd is er vervolgens niet mee verder gegaan en sinds 2008 staat de auto in onderdelen in een opslagunit. Het chassis, de motor, delen van het interieur en de wielen zitten nog aan elkaar, maar verder heeft de Countach nog even wat TLC nodig.

Bekendheid

Dat bedoelen we niet licht: deze auto moet echt even goed aangepakt worden voordat je weer kunt spreken van een goede Countach. Dit Lamborghini Countach bouwpakket baseert zich op een relatief bekend exemplaar. Het boek “The Spirit of the Bull” heeft een foto van deze exacte Countach op de cover. Ook werd de auto zo rond 2000 uitgeleend aan Fifth Gear, waar Vicky Butler-Henderson er een paar rondjes mee gestuurd heeft. De documentatie van alles wat er met dit karkas-en-een-beetje is gebeurd is verrassend compleet. Het gaat dus echt om alles weer in elkaar zetten en ook weer verven.

Veiling

Durf jij? Binnenkort gaat de Lamborghini Countach als levensgroot bouwpakket zijn opmars maken op een veiling in Engeland. Met 61.840 km op de teller is het voor mensen die handig zijn nog best een goede occasion. Dat kost trouwens wel wat: er wordt tussen de 145.000 en 180.000 pond geschat. Da’s lef hebben. Kopen kan op de website van Historics Auctioneers.