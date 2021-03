Zó ontzettend anoniem is de nieuwe Honda HR-V - Autoblog.nl

Met de nieuwe Honda HR-V E:HEV kan Honda de Honda e doen vergeten. Of in elk geval verbeteren. Wel is het design iets te generiek, nietwaar?

De nieuwe Honda e kan de handjes maar moeilijk op elkaar krijgen. De auto heeft een beetje last van het Japanse autosyndroom. Dat betekent dat de concept er ge-wel-dig uitziet, maar het productiemodel het nét niet is.

Op zich is de Honda e alsnog een kek autootje en is het interieur zeer verzorgd, maar het guitige apparaat is als EV niet briljant: de range is simpelweg niet voldoende en het gewicht is veel te hoog. Daarbij is het ook niet de meest praktische auto.

Nieuwe Honda HR-V

Gelukkig kan Honda in de herkansing. Dat doen ze met de nieuwe Honda HR-V. Het is een korte preview, met vier korrelige afbeeldingen en een videootje. Reken maar dat een volledige introductie aanstaande is. Fabrikanten doen dat vaker, om zo meer ‘nieuwsmomentjes’ te genereren (alhoewel we dit artikel ook gewoon kunnen updaten, uiteraard).

Anoniem

Enfin, de Honda C-RV E:HEV is een elektrische crossover-coupé. Dus heter dan dit type auto wordt het gewoonweg niet. Qua uiterlijk is smaak natuurlijk belangrijk, maar het apparaat lijkt met de platte koplampen meer op een Mazda of MG (die laatste lijkt dan weer op een Mazda kopie). De tijden van anoniem Aziatisch design komen daarmee weer terug.

Het lijkt dat men een auto heeft ontworpen die zo min mogelijk mensen tegen het hoofd moet stoten. Dat is gelukt, want na het lezen van dit artikel ben jij ook vergeten hoe de nieuwe Honda H-RV E:HEV eruit ziet. Sterker nog, waarschijnlijk ben je ook vergeten dat we de Japanse Honda HR-V al behandeld hebben. Het zij je vergeven. Dit is de Europese versie die er zo mogelijk nog strakker doch anoniemer uitziet.

Honda geeft overigens géén maten of specificaties. Zoals ze bij Jiskefet zouden zeggen: ham en eieren, maar dan in het Engels. Wel geven ze aan dat de nieuwe Honda HR-V an het einde van dit jaar in Europa geleverd gaat worden. Registreren is nu al mogelijk. Op andere markten wordt de kleine crossover ook geleverd met 1.5 viercilinder en als hybride.

Meer lezen? Check hier het verhaal van de eerste HR-V!