Dit is de eerste auto die op niveau 3 autonoom mag rijden - Autoblog.nl

Het model is niet meer in Nederland leverbaar, maar het is wel een oude bekende.

Autonoom rijden is aan de ene kant heel dichtbij, maar tegelijkertijd nog ver weg. Waar het twintig jaar geleden nog toekomstmuziek was, zijn systemen als adaptive cruise control al gemeengoed geworden. Toch is de stap naar lanterfanten achter het stuur nog groot. Daarvoor moet het systeem eigenlijk feilloos werken. En het moet legaal zijn.

De drempel ligt momenteel bij niveau 3. Dit houdt in dat je in principe van A naar B kunt rijden zonder het stuur aan te raken. Je kunt zelfs andere dingen gaan, maar indien nodig moet je nog wel in kunnen grijpen.

Dat is nu nog niet aan de orde. Althans, bij 99,99% van de auto’s. Toch is er nu al een auto die autonoom kan rijden op niveau 3. En belangrijker nog: die ook autonoom mag rijden op niveau 3. Deze primeur is voor een Honda die niet in Nederland leverbaar is, maar wel bekend klinkt: de nieuwe Legend.

De Legen was van 1987 tot 2010 leverbaar in ons land als het topmodel van Honda. Sinds 2014 is er ook een vijfde generatie, maar die ging aan onze neus voorbij. Deze vijfde generatie heeft nu een facelift gekregen en daar horen een aantal interessante functies bij onder de noemer Sensing Elite.

Sensing is de naam die Honda geeft aan de rijhulpsystemen zoals we die ook in Nederland hebben. Sensing Elite gaat nog een stapje verder. De Legend heeft bijvoorbeeld Traffic Jam Pilot, waarmee de auto het filerijden voor je overneemt. Volgens Honda gaat het hier om niveau 3 autonoom rijden, waarbij je dus niet constant hoeft op te letten. De hele rit wat voor jezelf doen is er echter nog niet bij. Het is dus nog vrij beperkt allemaal.

Desondanks gaat het hier wel degelijk om niveau 3 en dat vereist goedkeuring van de overheid. Dat is gelukkig geregeld. Op de thuismarkt van Honda, althans. In Japan is het systeem namelijk goedgekeurd. Dat betekent niet dat Japanners straks massaal in de file een krantje zitten te lezen achter het stuur. Honda beperkt de oplage van de Legend met Sensing Elite namelijk tot 100 stuks.

Conclusie: we kunnen niet zeggen dat er sprake is van een revolutionaire doorbraak. Volledig autonoom rijden lijkt dus nog steeds ver weg. Er zijn echter mensen die daar anders over denken. Elon Musk bijvoorbeeld.