'Porsche overweegt nog meer varianten van de Taycan' - Autoblog.nl

De Cross Turismo is mogelijk niet de laatste variant van de Porsche Taycan die we te zien krijgen.

Vandaag trok Porsche eindelijk het doek van de langverwachte Porsche Taycan Cross Turismo. Met lang verwacht bedoelen we concreet: sinds 2018, toen Porsche de Mission E Cross Turismo toonde. Daarna hebben we geen concepts meer gezien die duiden op mogelijke andere varianten, maar dat betekent niet dat die er niet gaan komen.

Meer varianten

Het Britse Autocar sprake met Stefan Weckbach, die de rol van productmanager vervult bij Porsche. Die gaf aan dat Porsche naast de reguliere Taycan en de kersverse Taycan Cross Turismo nog meer varianten overweegt. Het platform leent zich daar volgens hem uitstekend voor.

Taycan Sport Turismo

Een Sport Turismo zou de meest voor de hand liggende optie zijn. Porsche kan namelijk gewoon de Cross Turismo wat verlagen en wat plastic weghalen en klaar is Karl. Dit zou een interessante toevoeging zijn aan het aanbod van EV’s, aangezien er eigenlijk nog niet zoiets als een elektrische stationwagon bestaat. Weckbach doet helaas nog geen definitieve uitspraken over een Sport Turismo-variant van de Taycan. Wel geeft hij aan dat er in verschillende richtingen gedacht wordt.

Taycan Cabrio

Weckbach (wiens naam in het Engels trouwens veel leuker klinkt) geeft aan dat een cabrio bijvoorbeeld technisch gezien mogelijk is. Dit is ook een interessante. Wat elektrische cabrio’s betreft is er namelijk nog een gapend gat. De Fiat 500E is er weliswaar als cabrio en de Hummer EV heeft een open dak, maar het wachten is nog op een échte cabrio.

Taycan Coupé

Als een cabrioversie mogelijk is, kan een tweedeurs coupéversie natuurlijk ook. Deze auto zou dan als elektrisch alternatief voor de 911 in het gamma komen. De 911 gaat Porsche in ieder geval niet elektrisch maken tot 2030. Althans, als we sportief directeur Walliser moeten geloven. Dat staat een Taycan Coupé dus niet in de weg.

Taycan 4

Een Taycan Cabrio of Taycan Coupé staat waarschijnlijk niet bovenaan het prioriteitenlijstje, maar wat wel realistisch is: een Taycan 4. De Cross Turismo heeft namelijk een vierwielaangedreven instapversie gekregen (de ‘4’ dus), maar de reguliere Taycan is er alleen als achterwielaangedreven instapper. Weckbach geeft aan dat daar nog niet over beslist is, maar dat Porsche zich er wel van bewust is dat er vraag naar is.

Of er nog meer varianten van de Porsche Taycan in de pijplijn zitten – en zo ja, welke – is dus nog even afwachten. Voor nu zullen we eerst de Cross Turismo maar eens op ons in laten werken.

Bron: Autocar