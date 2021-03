Lexus RC van wanbetaler is na half jaar weer boven water - Autoblog.nl

Een man uit Hengelo kreeg het voor elkaar om een half jaar in een Lexus rond te rijden zonder ervoor te betalen.

Het kan gebeuren dat een ‘klant’ zich voordoet als iemand anders en er tijdens een proefrit met een auto van doorgaat. Dat gebeurde vorige maand bijvoorbeeld met een Audi SQ5. Peterman Exclusief uit Eindhoven raakte ook een auto kwijt, maar dan op een hele andere manier. Ze wisten precies wie de klant was en hadden de sleutels in goed vertrouwen meegegeven. De persoon in kwestie weigerde echter te betalen en hij wilde de auto ook niet teruggeven.

Dat kan nooit lang duren zou je denken, maar de man heeft een half jaar in de auto rond kunnen rijden. De 39-jarige Hengeloër kreeg namelijk in augustus vorig jaar de sleutels in handen en nu heeft het autobedrijf de auto pas weer terug. Het ging om een Lexus RC 300h, die voor €38.000 te koop stond.

Peterman Exclusief vertrouwde de ‘koper’, omdat hij de zoon was van een goede klant. Helaas bleek zoonlief een wat minder goede klant te zijn. Meer dan een aanbetaling van €2.000 heeft hij namelijk nooit overgemaakt. Dit lijkt een kwestie van een deurwaarder op hem af sturen, maar zo simpel was het niet.

De beste man bleek namelijk geen vast adres meer te hebben. Bij zijn adres in Hengelo ving het autobedrijf bot. Een rechtszaak die werd aangespannen volgde hij ergens in buitenland vanuit de auto. Het leek er dus op dat de auto zijn nieuwe verblijfplaats was. Er werd hem tijdens de rechtszaak een dwangsom van €750 opgelegd, die inmiddels is opgelopen tot €60.000. In een kort geding heeft de rechter toestemming gegeven om de wanbetaler te mogen gijzelen.

Het autobedrijf heeft de wanbetaler nog steeds niet te pakken kunnen krijgen, maar de auto is nu gelukkig wel weer boven water. Iemand zag de auto staan in het Gelderse dorp Ewijk nadat hij het verhaal in de krant had gelezen. Peterman heeft de auto inmiddels op laten halen. Hoeveel kilometer erbij is gekomen is niet bekend, maar dat zouden er heel wat kunnen zijn aangezien de man ook in buitenland heeft gezeten.

Peterman Exclusief heeft in de tussentijd ook verschillende verkeersboetes kunnen betalen. Naast de wegenbelasting en de verzekering, want de auto was nog niet overgeschreven. Het is natuurlijk de bedoeling dat de wanbetaler hier alsnog voor opdraait, maar dat moeten ze die eerst nog te pakken zien te krijgen.

Bron: AD