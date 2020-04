Audi doet een stap terug qua autonoom rijden

A8-klanten kunnen autonoom rijden op niveau 3 vergeten.

In 2017 blies Audi hoog van de toren: de nieuwe A8 zou op niveau 3 autonoom kunnen rijden. De huidige A8 is inmiddels al weer drie jaar in ons midden, maar autonoom rijden op dit niveau behoort nog niet tot de mogelijkheden. Uiteraard zou dit eventueel bij de eerstvolgende facelift alsnog doorgevoerd kunnen worden. Dat gaat echter niet gebeuren.

Eerst nog even: wat was niveau 3 ook al weer? Dit gaat verder dan alleen zelfstandig remmen en accelereren. De auto houdt ook de omgeving in de gaten en reageert daarop. Hierdoor kan de auto op de snelweg bijvoorbeeld volledig autonoom rijden. In tegenstelling tot niveau 2 hoeft de bestuurder niet continu de controle te behouden. Toch kun je ook weer niet gaan achteroverleunen, want het kan zijn dat je moet ingrijpen. De techniek is namelijk ook weer niet zo geavanceerd als niveau 4 of 5. Dat maakt deze fase een beetje tricky.

Enfin, de nieuwe A8 zou dus autonoom kunnen rijden op dit niveau, zo kondigde Audi vol trots aan. Daarmee zou de A8 de eerste productieauto zijn die dat kon. Helaas bleek het toch niet zo simpel te zijn. De techniek hebben is namelijk één ding, maar het moet ook nog legaal zijn. Daar wringt de schoen.

Tegenover Automotive News Europe laat technische baas Rothenpieler weten: “We zullen de Trafic Jam Pilot niet op de weg zien met de oorspronkelijk geplande niveau 3-functionaliteit in de huidige generatie van de Audi A8.” Volgens Rothenpieler heeft dit vanwege de regelgeving meer tijd nodig. Ook voert hij als argument aan dat de A8 al door een aanzienlijk deel van zijn levenscyclus heen. De belofte van Audi kan daarmee dus niet waargemaakt worden.

Dankzij wereldwijde regelgeving is het nu nergens toegestaan om deze functionaliteit aan te bieden. Wat dat betreft zitten alle merken die daarmee bezig zijn dus in hetzelfde schuitje. Omdat niveau 3 erg problematisch is, zijn er diverse fabrikanten die zich meteen richten op niveau 4, waaronder Volvo. Wellicht zorgt de regelgeving er ook voor dat deze lastige tussenfase uiteindelijk in zijn geheel wordt overgeslagen.

Via: Automotive News Europe