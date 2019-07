Dit is de eerste, door een klant gekochte, BMW 1 Serie

Deze persoon koos meteen voor een opvallend kleurtje.

Het was geen 1 april grap. De BMW 1 Serie met voorwielaandrijving is een feit en inmiddels is de productie van de hatchback begonnen. De Duitse autofabrikant bouwt de auto in de fabriek in Leipzig. Andere modellen die hier van de band rollen zijn de 2 Serie (coupé, cabrio, M2 Competition, Active Tourer), de i3 en de i8 (coupé en roadster). Per dag produceert BMW 1.000 auto’s in deze fabriek.

Als de productie van de 1 Serie op volle toeren draait wil BMW er 600 per dag gaan bouwen. Naast Leipzig gaat ook een andere fabriek van het merk in Regensburg de 1 Serie assembleren. Het is een ongelofelijk druk jaar voor BMW, het aantal modellen worden er met hoog tempo uitgepoept. Denk aan deze 1 Serie, de X7, de nieuwe X3, X4, X6, de M8, de 2 Serie Gran Coupé en de sub-varianten op deze modellen.

Dit eerste exemplaar heeft als eindbestemming Italië. De klant kocht een 118i met het optionele sportpakket. Vermoedelijk was de klant geïnspireerd op de M135i xDrive, want in deze kleur werd de nieuwe hot hatch gepresenteerd aan de wereld. De 118i is in de nieuwe 1 Serie een 1.5-liter driecilinder met 140 pk en 220 Nm koppel.