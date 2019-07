Primeur! Dít betaal je voor de nieuwe 1 Serie

Voorwielaandrijving is een privilege.

De BMW 1 Serie is onlangs onthuld. We weten allemaal wel dat er gekozen is voor voorwielaandrijving in plaats van achterwielaandrijving. Reden om teleurgesteld te zijn? Eigenlijk niet. De auto zal er een betere hatchback van worden.

Daarbij: de chassis-specialisten BMW zijn geen pannenkoekenbakkers. Met de Rover 75, New MINI en BMW 2 Serie hebben ze al bewezen dat ze erg fijn sturende voorwielaandrijvers kunnen bouwen. Voor hen die in Alpenlanden wonen is er overigens nog altijd vierwielaandrijving leverbaar, zij het met een effectiever en minder ruimte innemend systeem. Kortom, reken maar dat deze auto alsnog een topper gaat worden.

Nog een reden waarom BMW is overgestapt naar voorwielaandrijving is vanwege de marges. Achterwielaandrijving is veel duurder om te bouwen. Dus wat ben je kwijt voor en instap 1 Serie? Wij hebben het antwoord voor u. Op het redactiekantoor werden wij namelijk verblijd met de komst van een man in regenjas. Deze man, die verdacht veel leek op ‘Bee Een Nul Nul’, wist ons te vertellen dat de instapprijs 33.900 euro zal bedragen. Voor dat geld krijg je de instapper, een handgeschakelde 118i.

De huidige 1 Serie was er vanaf 28.997 euro, dus je zou zeggen dat de auto veel duurder is geworden. Klopt dat ook? Nee, niet helemaal: dat betrof een driedeurs 116i. Kijken we naar de vijfdeurs 118i met 140 pk, dan is de fiscale prijs 32.256 en de rijklaar prijs 33.360 euro. Dat betekent dat de 1 Serie 540 euro duurder is geworden. Het lijkt erop dt BMW nu eindelijk een fatsoenlijke winstmarge kan hanteren op de 1 Serie. Uiteraard kan het een en ander nog afhangen van de uitrusting, waar nog geen details over bekend zijn.

Prijzen concurrentie

De basis Audi A3 is goedkoper (33.000 euro), maar heeft slechts 116 pk. De ’35 TFSI’ staat dichterbij de ‘118i’ van BMW. De A3 bevindt zich in de herfst van zijn carrière en is standaard voorzien van ‘Pro Line’ pakket met wat items die voorheen een optie waren. Vandaar dat die wat uit de pas loopt. De BMW 118i staat dus rechtstreeks tegenover de Mercedes-Benz A180. Groot verschil is dat Audi en Mercedes een viercilinder hebben, de BMW heeft een driecilinder.

Audi A3 Sportback 35 TFSI Pro Line (150 pk) – 36.900 euro

BMW 118i (140 pk) – 33.900 euro

Mercedes-Benz A180 (136 pk) – 33.211 euro