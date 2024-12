Dit is de eerste hypercar uit Korea!

Er verschijnt weer een nieuwe hypercar op het strijdtoneel.

Le Mans is nog springlevend anno 2024. De fabrikanten staan in de rij om mee te doen aan de Hypercar-klasse. Na Toyota, Porsche, Peugeot, BMW, Alpine, Ferrari, Lamborghini en Aston Martin meldt nu de volgende fabrikant zich aan. Deze komt voor de afwisseling uit Korea.

De nieuwe hypercar gaat niet racen onder de naam Hyundai of Kia, maar onder de naam Genesis. De Le Mans-auto moet Hyundai’s luxemerk dus op de kaart zetten. Genesis heeft tegenwoordig sportieve ambities, want eerder dit jaar lanceerden ze hun nieuwe performance label Magma.

Genesis introduceert nu ook hun eigen motorsportdivisie, genaamd Genesis Magma Racing. De hypercar is daarom Genesis GMR-001 gedoopt. Helemaal nieuw is deze racedivisie natuurlijk niet, want ze leunen sterk op Hyundai Motorsport.

Aangezien het logo van Genesis veel lijkt op dat van Aston Martin moet je de GMR-001 niet verwarren met de Le Mans-hypercar van Aston Martin. Gelukkig is de auto vrij eenvoudig te herkennen aan de koplampen met de karakteristieke dubbele strepen, die we ook kennen van de straatauto’s.

Over de aandrijflijn wordt nog met geen woord gerept. Wel weten we wie er in de Genesis hypercar gaan plaatsnemen. Dat zijn André Lotterer en Pipo Derani, beide ervaren rotten. Lotterer mogen we gerust een veteraan noemen, met drie Le Mans-overwinningen op zijn naam.

De hypercar van Genesis zal in 2026 zijn debuut maken in het WEC-kampioenschap en het jaar daarop in de IMSA. Volgend jaar zal de auto ook al in actie komen in de LMP2-klasse. De auto zal dan onder meer bestuurd worden door een oude bekende: Logan Sargeant.