Max Verstappen test alvast met Le Mans-auto

Is het einde van de oranjekoorts in de F1 in zicht?

Mocht er niet teveel geks gebeuren, dan wordt Max Verstappen dit weekend voor de vierde keer wereldkampioen in de F1. Hij kreeg in 2024 wat meer strijd dan in het jaar ervoor, maar de titel is nooit echt in gevaar gekomen. Voor hoelang de hegemonie nog doorgaat, weet niemand. Het is wel duidelijk dat Verstappen al nadenkt over zijn volgende stappen. Zo steekt Max Verstappen niet onder stoelen of banken dat hij weleens mee wil doen aan de 24 uur van Le Mans. In aanloop naar zijn overstap testte Verstappen onlangs een langeafstandsracer.

Honda’s racedivisie bracht de vier F1-coureurs van Red Bull en VCARB bij elkaar op de Las Vegas Speedway’s Outside Road Course voor de test. Het is dus eerder een promotionele stunt dan een echte test voor een mogelijke WEC-deelname. Dikke kans dat er nog een uitgebreider YouTube-filmpje over komt dan de huidige Reel op Instagram. Hoe dan ook, Verstappen mocht er in de Acura ARX-06 GTP stappen. Dit is de inzending van Honda in het IMSA, de Amerikaanse evenknie van het World Endurance Championship.

Verstappen over zijn debuut in de WEC-auto

Na wat rondjes op de buitenbaan in Vegas sprak Verstappen de media toe. ”Ik volg de series sowieso al, IMSA en WEC. Een paar van mijn vrienden racen er, maar ik heb er nog nooit in geracet. Om er een eerste gevoel bij te krijgen, was erg aangenaam. Natuurlijk heb ik deze auto’s al eens op de sim gereden, maar om in de echte wereld van de auto te proeven was heel cool”, zegt Verstappen.

Geen WEC tijdens F1-carrière

Hij zegt verder er te genieten van de auto, ondanks dat het opwarmen van de banden een tijdje duurt. Wederom zegt de coureur dat hij ooit eens aan het WEC of IMSA wil meedoen. Verstappen: ”Met het drukke schema is het bijna onmogelijk. We eindigen [met de F1] zo laat in het seizoen. Om daarna goed voorbereid richting Daytona te gaan is echt onmogelijk”. Met Daytona doelt Verstappen op de 24-uursrace aldaar die eind januari plaatsvindt.

”Ik weet dat ik het wil doen, maar wanneer ik het doe, wil ik meedoen om de overwinning. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is goed testen, wat nu onmogelijk is”, vervolgt de F1-kampioen. Wanneer ziet hij het dan wel voor zich om de overstap te maken? Zijn reactie: ”Wie weet, misschien over een jaar. Dan ben ik nog steeds aan de jonge kant.” Ben je op je 31e nog ‘aan de jonge kant’? Dan zou Max Verstappen over vier jaar stoppen met F1 en kunnen racen in Le Mans. Dat is ook het moment dat zijn huidige contract met Red Bull afloopt.

Bron: The Drive