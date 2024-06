24 uur van Le Mans: succes voor Nederland en Ferrari

Vorig jaar won Ferrari voor het eerst sinds de gloriedagen van Ford vs Ferrari weer eens de 24 uur van Le Mans. Maar dit jaar deed iedereen en hun moeders mee. Resultaat hetzelfde?

In de bomvolle sportkalender van deze zomer stond dit weekend ook weer de 24 uur van Le Mans op de planning. De Franse klassieker moest dit jaar spannender dan ooit worden. De tijden dat slechts twee of zelfs maar een fabrieksteam meedeed in de hoogste klasse, is namelijk verleden tijd. Door de nieuwe reglementen doen maar liefst 9 merken mee in de hypercar-klasse. En niet de minsten. Ferrari, Porsche, Lamborghini, BMW, Alpine, Peugeot, Toyota, Cadillac en niet te vergeten Isotta Fraschini doen mee. Ongekende weelde.

De race werd dan ook de voorspelbare 24 uur durende ‘sprint race’ die we verwacht hadden. En dan was er ook nog regen in de nacht. Gek genoeg was dat niet altijd zo spannend om te kijken als je zou verwachten. Lange tijden waren er safetycars op de baan. Op een gegeven moment een uur achter elkaar.

Porsche en Ferrari leken aanvankelijk het snelste, met de beste Cadillac op het vinkentouw. Maar de Toyota’s kwamen gedurende de nacht beter naar voren. Door een bizar incident met Nyck de Vries die op een voorligger botste in de laatste training, moest zijn équipe achteraan starten. Maar uiteindelijk werd zijn auto de grootste uitdager van de leidende Ferrari in de slotfase. De Alpines waren toen al lang uitgevallen. Zij gingen net zo geweldig als in de Formule 1. En ook bij BMW was er al snel malheur, waaronder een klappertje van Robin Frijns.

Uiteindelijk was het dan toch de nummer 50 Ferrari met aan het stuur Nielsen, Fuoco en Molina die wint. Een belachelijk succes dus voor de Scuderia. Toyota wordt met Nyck tweede, voor de andere fabrieks-Ferrari van Pier Guidi, Calado en Giovinazzi, de ex- F1 man die vorig jaar nog won. Porsche piest net naast de pot, want zij worden met de nummer 6 vierde, vlak achter de tweede Ferrari. De beste Cadillac wordt zevende, de beste Lambo tiende.

LMP2

In de LMP2’s is het United Autosports van onder andere McLaren eindbaas Zak Brown dat wint. Job van Uitert die uitkwam voor Interpol Racing jaagde de auto de laatste ronden op, maar komt er niet voorbij.

LMGT3

Waar het in de topklasse niet mocht lukken, is Rekordmeister Porsche in de GT3 klasse dit jaar wel weer eens succesvol. De Manthey Porsche van Lietz, Shahin en -jawel- Morris Schuring gaat als eerste over de meet. Belachelijk succes dus voor Nederland en Ferrari in Frankrijk. Straatfeest!